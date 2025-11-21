Nei futuri episodi della soap turca La forza di una donna, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) troverà il coraggio di comunicare alla prima moglie Bahar (Özge Özpirinçci) di aver perso tutti i suoi soldi.

Sarp consegna tutto il suo denaro al suocero Suat

Prossimamente, Sarp sarà vittima di un inganno da parte del suocero Suat, il quale gli farà credere di essere sotto ricatto del suo nemico Nezir. Tutto comincerà, quando quest'ultimo deciderà di non uccidere Sarp, dopo averlo sequestrato nella sua villa.

Quando sarà di nuovo libero, Sarp si trasferirà provvisoriamente a casa di Hatice (Bennu Yildirimlar) e Enver (Serif Erol) con Bahar e i loro figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

A quel punto, Suat farà credere a Sarp che Nezir è disposto a lasciarlo vivo e quindi a non vendicare la morte del defunto figlio Mert, soltanto se rinuncerà alla sua ricchezza.

Non sospettando di essere stato ingannato dal suocero, Sarp asseconderà la richiesta di Nezir consegnando quindi tutto il denaro che possiede a Suat, convinto di fare il bene della sua famiglia.

Sarp torna a lavorare nel negozio, Piril gelosa di Bahar

Dopo essere tornato di nuovo povero, Sarp verrà assunto nel negozio in cui lavorava prima di avere l’incidente nel traghetto. Intanto, la sua seconda moglie Piril si vendicherà in preda alla gelosia, dopo averlo visto sempre più vicino a Bahar. In particolare, Piril invierà a Bahar le foto che Sirin ha scattato insieme a Sarp quando le ha supplicato di donare il midollo osseo alla sorellastra.

Piril farà un passo indietro, visto che - per cancellare le fotografie compromettenti - riuscirà a impossessarsi del cellulare della rivale durante la festa di compleanno dei suoi gemellini.

A quel punto, Sarp rinuncerà a rivelare a Bahar di essere stato ricattato da Sirin quando lei si trovava in ospedale e coglierà l’occasione per dirle di essere rimasto senza soldi a causa di Nezir. Infine, Bahar rassicurerà il marito, dicendogli di non preoccuparsi, poiché Nisan e Doruk non soffriranno la povertà, essendovi già abituati.

Riepilogo: Sarp, Piril e Bahar sono stati sequestrati da Nezir

In precedenza, Nezir ha fatto rapire dai suoi uomini Bahar e Piril con i rispettivi figli, per costringere Sarp a recarsi nella sua villa.

Dopo aver sequestrato anche Munir, Suat e Sarp, Nezir ha portato avanti la sua vendetta. In particolare ha cominciato a tormentare Sarp, l’assassino di suo figlio Mert, facendogli credere di aver fatto del male al piccolo Doruk. In seguito, Nezir ha spiazzato Bahar e Piril, dicendogli di essere pronto a risparmiare la vita a Sarp, soltanto se una di loro due diventerà sua moglie.