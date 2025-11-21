Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, rivelano che Alonso deciderà di compiere un ultimo gesto nei confronti di Cruz, che considererà morta dopo aver posto fine alla vita di Jana. L'uomo venderà un palazzo per permettere a sua moglie di pagare la difesa legale.

Cruz arrestata per l'assassinio di Jana

Tutto inizierà quando Cruz verrà arrestata per l'assassinio di Jana e del bambino che portava in grembo. La marchesa non potrà contare sull'aiuto del figlio e nemmeno di Alonso: entrambi, infatti, non crederanno alla sua innocenza.

Alonso dovrà così vedersela con lo scandalo derivato dall'arresto della moglie oltre che quello legato alla morte di Jana. Le cose prenderanno una brutta piega quando il Re di Spagna minaccerà di togliere il marchesato al nobile, dopo la scoperta che ha un figlio illegittimo. Alonso ascolterà il consiglio di Leocadia e ripudierà Curro che rimarrà a La Promessa nelle vesti di semplice valletto. Il giovane potrà così continuare ad indagare sulla morte di Jana, sicuro che il suo assassino si trovi proprio tra di loro.

Alonso dice al sergente Burdina di considerare Cruz come se fosse morta

Nel frattempo, Curro sarà costretto a subire le angherie da parte di Lorenzo che gli renderà la vita un vero inferno.

Allo stesso tempo, Alonso sarà costretto a prendere una decisione su Cruz, che verrà vessata dalle compagne di cella appena scopriranno che è la marchesa di Lujan. Il padre di Manuel confiderà al sergente Burdina di aver venduto un palazzo per la difesa legale di sua moglie. Durante l'incontro, il marchese confesserà che questo è l'ultimo gesto che farà per Cruz perché d'ora in avanti la considererà come una persona deceduta. Alonso e Manuel sembreranno intenzionati a mettersi alle proprie spalle ciò che è accaduto. La decisione non piacerà ai residenti che accuseranno Alonso di aver usato il denaro per difendere la moglie invece di pensare a risanare i conti de La Promessa.

Cruz è apparsa furiosa per la presenza di Leocadia a La Promessa

Nel frattempo, nelle scorse puntate de La Promessa andate in onda nei giorni scorsi su Rete 4, l'arrivo di Ramona alla tenuta ha fatto tornare il sorriso sul volto di Jana. I due fratelli hanno scoperto che gli oggetti trovati nella stanza misteriosa appartenevano alla loro madre, Dolores. La presenza di Ramona ha scatenato la furia di Cruz, che ha intimato alla nuora di non vederla più a palazzo. Nonostante il divieto, Jana (Ana Garces) è riuscita ad incontrare Ramona, che l'ha spinta a parlare con Leocadia. Infine Manuel ha attaccato Cruz (Eva Martin) accusandola di non essere stata corretta con Jana, quando le ha detto che non avrebbe mai amato il bimbo che portava in grembo.