Le anticipazioni della soap opera turca La forza di una donna si preannunciano ricche di tensione e colpi di scena, con risvolti inaspettati per due protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, al centro della narrazione ci sarà Sarp, che tornerà a essere povero e dovrà confessare a Bahar di aver perso tutto il denaro. Dall’altro lato, Emre scoprirà che Arda è suo figlio e deciderà quindi di affrontare Ceyda per conoscere la verità sul bambino.

Sarp torna povero e affronta Bahar

La storyline legata a Cesmeli prenderà il via con la liberazione di Sarp, Bahar e dei piccoli Nisan e Doruk da parte di Nezir Korkmaz.

I quattro troveranno rifugio presso Hatice ed Enver, felici di riabbracciarli dopo settimane di silenzio. Ma proprio in quel momento, Suat tenderà un inganno a Sarp, convincendolo a rinunciare a tutto il denaro accumulato negli anni come Alp Karahan. Sarp, ignaro della trappola, accetterà pur di proteggere i suoi figli e si ritroverà improvvisamente senza risorse. Deciso a ricostruire la sua vita, l’uomo tornerà a lavorare nel negozio di articoli sportivi, mentre Piril, accecata dalla gelosia, tenterà un nuovo agguato contro Bahar. Alla fine, Sarp troverà il coraggio di confessare alla moglie la sua nuova condizione economica: una verità che sorprenderà Bahar, ma che lei accoglierà con maturità, ricordandogli che per i loro figli l’amore vale più del lusso.

Emre affronta Ceyda

Nel frattempo, la vita privata di Emre sarà sconvolta da nuovi sviluppi. Alcune insinuazioni di Idil lo spingeranno a indagare sul legame con Arda e, dopo aver ottenuto conferma da Hatice, l’uomo cercherà di chiarire la situazione con Ceyda. L’incontro, però, si trasformerà rapidamente in uno scontro acceso: Ceyda, ferita dalle accuse di secondi fini, lo caccerà via e deciderà di non lavorare più nella sua caffetteria. I due genitori entreranno così in una fase di forte contrasto, mentre Emre si renderà conto di aver esagerato nei toni. In tutto questo, Sirin approfitterà della tensione per troncare la sua relazione con Emre e tornare a concentrarsi su Sarp, provocando un nuovo scossone nella trama.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Emre ha assunto Bahar, Ceyda e Hatice

Nelle precedenti puntate andate in onda su Canale 5, Emre ha incontrato Bahar per un colloquio e ha deciso di assumerla nel suo locale come cassiera. Tuttavia, la donna si è assentata dal lavoro fin da subito poiché si è trasferita in una villa al sicuro insieme a Sarp. Nel frattempo, Emre ha aperto le porte del suo bar anche a Ceyda, sua vecchia fiamma, e a Hatice. Intanto, Piril ha scoperto il nascondiglio di Sarp ed è andata a vivere insieme al marito e all’ex moglie. La convivenza tra i tre si è rivelata complicata, soprattutto dopo che Bahar ha scoperto la morte di Yeliz. L’omicidio della sua amica l’ha sconvolta a tal punto da chiederle ad Arif di accompagnarla al cimitero per farle visita.