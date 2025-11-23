Gemma Galgani sarà tra le protagoniste delle puntate di Uomini e donne in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre, ma stavolta non per il suo sentimento per Mario Lenti. Le anticipazioni svelano che la dama proverà a conoscere meglio diversi cavalieri del parterre, decisa a trovare quello giusto con il quale lasciare il programma. Cinzia Paolini, invece, farà una scelta sorprendente: si dichiarerà a Rocco Bruno e con lui andrà via dalla trasmissione.

Nuove conoscenze e uno scherzo per Gemma

Dal 24 al 28 novembre a Uomini e donne si parlerà molto di Gemma e delle uscite che farà per provare a dimenticare Mario.

Nelle puntate in onda la prossima settimana, la dama conoscerà un po' meglio Luigi e Roberto, ma solo con quest'ultimo dirà di sentire un feeling.

Tina Cipollari non perderà l'occasione per criticarla per le sue brevi frequentazioni, ma lei risponderà che il suo obiettivo è quello di trovare l'amore e non si arrenderà finché non ci riuscirà.

I fan del dating show, però, assisteranno anche a un divertente scherzo che Maria De Filippi farà a Gemma: la conduttrice farà credere alla dama che starà per incontrare due suoi giovani corteggiatori, ma in realtà a scendere le scale saranno Pio e Amedeo.

I comici metteranno in scena un siparietto che coinvolgerà anche Tina e alla fine baceranno sia Tina sia Gemma sulla bocca durante un ballo al centro dello studio.

Nuova coppia nel Trono Over

Sempre nelle puntate di Uomini e donne trasmesse dal 24 al 28 novembre, i fan assisteranno alla formazione di una nuova coppia.

Dopo mesi di conoscenza e litigi, Cinzia e Rocco decideranno di andare via insieme e lo faranno dopo essersi dichiarati reciprocamente.

Il cavaliere regalerà un bracciale alla dama e poi le leggerà un'emozionante lettera, dopodiché balleranno e usciranno di scena mano nella mano.

Agnese e Roberto sempre più uniti

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne svelano che la frequentazione tra Agnese e Roberto si farà sempre più intensa e lui sorprenderà tutti dicendo di essersi innamorato.

Federico proverà a infastidire i due dicendosi pronto a corteggiare la dama anche fuori dal programma, ma non riuscirà mai a inserirsi nella loro conoscenza.

All'inizio di dicembre sarà trasmessa la registrazione in cui Agnese e Roberto si fidanzeranno sotto la cascata di petali rossi e davanti a un perplesso Federico.

Quest'ultimo proverà a voltare pagina uscendo più volte a cena con Marta, ma anche questo rapporto finirà quando lei scoprirà alcune bugie che il cavaliere le avrebbe raccontato lontano dalle telecamere.