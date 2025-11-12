Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano un incontro tra due protagonisti e una successiva partenza inaspettata. Nella puntata che andrà in onda martedì 18 novembre alle 21:20 su Canale 5, Nuh rivelerà a Tahsin che Sumru e suo padre Halil si sono incontrati. In seguito a questo evento, sua madre partirà senza fornire troppe indicazioni sul suo viaggio. Intanto, Tahsin e Cihan incontreranno Hikmet per ottenere la custodia legale di Samet.

Halil scredita Sumru di fronte a Nuh e Tahsin

Halil si recherà in hotel per incontrare Tahsin e Cihan e fare chiarezza su un aspetto del suo controverso passato.

Il padre dei gemelli, infatti, dichiarerà di non aver mai sfiorato Sumru. È bene ricordare che la madre di Nuh e Melek ha sempre sostenuto di essere stata violentata da Halil e, in seguito a quell’episodio, di essere rimasta incinta dei gemelli. Tuttavia, Halil respingerà ogni accusa, continuando a professarsi innocente e screditando l’ex compagna che, a suo dire, starebbe mentendo.

Sumru parte dopo l'incontro con Halil

Nel frattempo, avverrà un faccia a faccia inaspettato tra Sumru e Halil. La donna non informerà Tahsin dell’incontro e sarà Nuh ad avvisare l’imprenditore. A seguito di questo evento, Sumru deciderà di partire per fare chiarezza sul proprio passato, senza fornire dettagli sulla destinazione né sul momento del suo ritorno.

Intanto, Tahsin e Cihan incontreranno Hikmet per ottenere la custodia legale di Samet e il controllo delle sue quote azionarie. Tuttavia, le anticipazioni rivelano che accadrà qualcosa di inaspettato: potrebbe arrivare la notizia della morte del signor Sansalan, che da tempo si trova in stato vegetativo a causa di un incidente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Esat ha sequestrato Esma

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Esat è stato costretto a sposare Esma, la domestica della villa, dopo averla messa incinta. Il ragazzo non ha accettato il matrimonio, ma non ha avuto alternative. Dopo aver tentato di sbarazzarsi del bambino facendo cadere sua moglie dalle scale, senza successo, Esat ha sequestrato Esma, rinchiudendola in una stalla con l’aiuto dei suoi scagnozzi.

Nel frattempo, Halil si è fatto vivo e ha stretto un accordo con Hikmet, con la quale ha anche vissuto momenti di passione. Per Cihan e Melek, invece, c’è stato un lieto fine: dopo tante incomprensioni e problemi, sono finalmente riusciti a convolare a nozze. Nuh, intanto, ha seguito i consigli dei suoi familiari e ha iniziato un percorso terapeutico con un professionista per gestire i suoi attacchi di rabbia. Tuttavia, la dottoressa ha richiesto alcuni esami clinici, poiché i suoi disturbi potrebbero essere legati a una causa fisica e non soltanto psicologica.