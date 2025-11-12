Variazione di programmazione in arrivo per La notte nel cuore, la serie turca della fascia serale di Canale 5 che continua a registrare ottimi ascolti.

Prossimamente il palinsesto di Canale 5 subirà alcune modifiche e, a farne le spese, sarà proprio il doppio appuntamento con la soap.

Dal 25 novembre, infatti, al martedì sera andranno in onda le nuove puntate del Grande Fratello condotto da Simona Ventura.

Mediaset cambia la programmazione de La notte nel cuore

Mediaset ha scelto di modificare nuovamente la programmazione della fascia serale di Canale 5 puntando su una variazione di palinsesto che si verificherà da lunedì 24 novembre.

Per far fronte al debutto della fiction Sandokan, che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Can Yaman, si è deciso di allungare ulteriormente l'appuntamento con La ruota della fortuna al lunedì sera.

Il game show condotto da Gerry Scotti, per circa quattro settimane, andrà in onda con delle puntate speciali dedicate ai vari campioni di questa edizione, in programma tra access e prime time.

Questo appuntamento speciale farà slittare la messa in onda del Grande Fratello e avrà ripercussioni anche sulla collocazione de La notte nel cuore.

Sospesa la doppia puntata serale de La notte nel cuore

Le nuove puntate del reality show condotto da Simona Ventura si sposteranno al martedì sera dal 25 novembre e questa sarà la nuova collocazione definitiva fino alla fine di questa edizione, che non sta brillando dal punto di vista Auditel, registrando ascolti deludenti.

Il Grande Fratello prenderà il posto de La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5 del martedì.

La serie turca non avrà più il doppio appuntamento settimanale, ma verrà trasmessa con una singola puntata che troverà spazio nella programmazione Mediaset della domenica.

Questa sarà la nuova collocazione della soap per tutto il mese di dicembre, dopodiché da gennaio in poi non è escluso che si possa tornare anche alla doppia puntata, in vista del gran finale.

Si avvicina il gran finale della soap turca

A differenza di altre serie turche, La notte nel cuore è composta da una sola stagione. In Turchia, a causa del calo degli ascolti, si è scelto di non proseguire con nuove stagioni, stoppando la serie dopo un solo capitolo.

Tuttavia, finita la serie incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, si punterà sulla messa in onda di nuove soap turche che troveranno spazio nella fascia serale di Canale 5.