La notte nel cuore triplica nella programmazione del prime time di Canale 5 per questa settimana. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle variazioni importanti nella serata del 12 novembre, complice la decisione di annullare la messa in onda del nuovo show Gigi e Vanessa, condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

Al suo posto andrà in onda un nuovo appuntamento con la fortunata soap opera turca, confermatissima anche nel prime time domenicale.

Cambio programmazione per La notte nel cuore in prime time su Canale 5

Per la serata di mercoledì 12 novembre, i vertici del Biscione hanno scelto di rimodulare i palinsesti della fascia serale e di sacrificare la partenza del varietà Gigi e Vanessa, previsto nella fascia di prime time.

Il nuovo programma condotto dalla coppia D'Alessio-Incontrada, suddiviso in tre puntate, slitterà per evitare lo scontro contro i match di tennis che andranno in onda nella fascia serale di Rai 2, i quali stanno catalizzando l'attenzione di milioni di spettatori, registrando ottimi numeri.

Per evitare un debutto sottotono per lo show, si è optato per l'annullamento della prima puntata nel prime time del 12 novembre: lo show andrà in onda regolarmente a partire da mercoledì 19 novembre.

La soap opera La notte nel cuore triplica: prevista anche mercoledì 12/11

Per far fronte a questo cambio programmazione dell'ultimo momento, si è scelto di puntare nuovamente sulla soap opera La notte nel cuore, che continua a registrare buoni numeri nella fascia serale.

Mercoledì 12 novembre, quindi, gli spettatori e appassionati della serie incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, potranno assistere alla messa in onda di un nuovo appuntamento previsto dalle 21:50 alle 23:50 circa, subito dopo La ruota della fortuna.

Con questa programmazione speciale, La notte nel cuore triplicherà la sua presenza nella fascia serale di Canale 5 per questa settimana, dato che resta confermatissima anche la puntata in programma domenica 16 novembre.

Ancora buoni ascolti per la soap opera turca nel prime time di Canale 5

In attesa di questi nuovi episodi inediti tratti dalla prima e unica stagione della soap opera turca, Mediaset si gode il successo che continua a registrare tutte le settimane con il raddoppio settimanale.

La media di spettatori si aggira su una soglia di 2,4 milioni di spettatori fissi su Canale 5, pari a uno share che si aggira sul 15-16% a puntata.

Dati Auditel positivi che, in queste settimane, hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di difendersi nel migliore dei modi contro le nuove fiction trasmesse nella fascia serale di Rai 1 durante la stagione autunnale.