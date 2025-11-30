Cambio di programmazione Mediaset previsto per domenica 7 dicembre: La notte nel cuore non sarà trasmessa in prima serata. Al suo posto, alle 21.20 su Canale 5, andrà in onda Chi Vuol Essere Milionario, lo storico quiz condotto da Gerry Scotti. La fiction manterrà comunque il suo appuntamento settimanale: martedì 2 dicembre, sempre alle 21.30 su Canale 5, verrà proposto un nuovo episodio.

Salta la puntata del 7 dicembre de La notte nel cuore

La notte nel cuore continua a rappresentare uno degli appuntamenti più attesi della programmazione di Canale 5, capace di coinvolgere il pubblico con le vicende dei gemelli Nuh e Melek e della famiglia Sansalan.

La serie tornerà regolarmente in onda martedì 2 dicembre, in prima serata alle 21.20, con un nuovo episodio che promette emozioni e colpi di scena. Tuttavia, è previsto un cambio di palinsesto per domenica 7 dicembre: la soap turca non sarà trasmessa, poiché la rete ha deciso di riservare quello spazio al ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, il celebre quiz condotto da Gerry Scotti. La variazione non intacca la continuità della serie che manterrà il suo appuntamento fisso del martedì, confermando così la centralità del titolo nella programmazione Mediaset e l’attenzione riservata ai suoi telespettatori.

La notte nel cuore si avvia al gran finale e salta l'appuntamento domenicale

La notte nel cuore si avvicina al gran finale e la tensione cresce di settimana in settimana, alimentata dalle storie d’amore tra Cihan e Melek e tra Nuh e Sevilay.

Mancano ormai pochi appuntamenti per scoprire come si concluderanno le vicende che ruotano attorno alla famiglia allargata Sansalan. Nel frattempo Mediaset ha scelto di modificare la programmazione, lasciando spazio alla trasmissione di successo condotta da Gerry Scotti, Chi vuol essere milionario, per offrire ai telespettatori l’occasione di cimentarsi con i quiz anche in prima serata. La soap turca è destinata a chiudere i battenti all’inizio del 2026, lasciando probabilmente spazio a una nuova serie turca di successo pronta a conquistare il pubblico di Canale 5.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay è fuggita con Nuh

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Sevilay si è recata da Andac senza rivelargli il loro legame.

La ragazza è riuscita a farsi assumere dall’azienda del fratello, ma quest’ultimo si è invaghito di lei e, dopo averle affidato un incarico come sua assistente, ha tentato un approccio fisico venendo respinto. Nuh, sentendo le urla di Sevilay, è accorso in ufficio per salvarla. Andac si è scagliato contro il ragazzo, ma ha perso l’equilibrio ed è finito contro la finestra, precipitando rovinosamente in strada. Per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare, mentre Nuh e Sevilay sono fuggiti. La situazione si è poi chiarita grazie ai filmati delle telecamere, dai quali è emerso che si trattava di un incidente, permettendo così ai due fidanzati di tornare a casa.