Nelle prossime puntate de La notte nel cuore , Melek entrerà improvvisamente in travaglio durante il matrimonio di Sumru e Tahsin e verrà trasportata d'urgenza in ospedale, dove darà alla luce una bambina. Al momento della nascita, Cihan, emozionato, confermerà ciò che aveva sempre intuito dicendo: "È femmina, lo sapevo".

Melek avvertirà un dolore improvviso durante il matrimonio di Sumru e Tahsin

Melek inizierà ad accusare un dolore improvviso durante il matrimonio tra Sumru e Tahsin. Cihan, spaventato, la chiamerà ripetutamente: "Melek, stai bene?

Le contrazioni sono iniziate". Melek, piegata dal dolore, risponderà con affanno: "Mi fa molto male, Cihan".

Cihan tenterà di farla sedere, ma Sumru interverrà di colpo: "Non farla sedere, il bambino sta arrivando". Nel caos del momento, penseranno subito a chiamare i soccorsi: "Nazim, chiama l'ambulanza subito".

Travaglio in corso: Cihan resterà accanto a Melek nonostante il competizione

Arrivati ​​in ospedale, l'infermiera confermerà che Melek è in travaglio e che le contrazioni sono normali. Cihan proverà a guidarla nella respirazione: "Respiriamo insieme, amore. Uno, due, tre. Respira profondamente con me".

Ma Melek, nel dolore, lo fermerà con un filo di voce: "Cihan, tu no. Non dovresti farlo, hai ancora il proiettile vicino al cuore.

Non dovresti affaticarti". Lui, però, non si tirerà indietro: "Sto bene, sono qui. Lo facciamo insieme".

La situazione diventerà sempre più intensa. Melek stringerà la mano di Cihan e lui chiederà, spaventato: "Sta succedendo qualcosa? Va tutto bene?". L'infermiera si tranquillizzerà: "È in travaglio, signor Cihan. È tutto normale, sono solo contrazioni".

Il momento del parto: Melek urlerà di dolore mentre Cihan la incoraggerà

Quando i medici diranno che è arrivato il momento di spingere, Melek inizierà a perdere le energie: "Non ce la faccio, Cihan, non ce la faccio". Lui le risponderà subito, cercando di tenerla lucida: "Dai amore, ci sei. Manca poco. Fallo con me". I medici daranno il via: "Melek, come abbiamo provato.

Respira e spingi. Ci siamo".

Le urla di Melek riempiranno la stanza, mentre Cihan continuerà a incoraggiarla: "Ci sei amore".

La bambina nascerà sana e la coppia si commuoverà

Alla fine, il pianto di un neonato romperà la tensione. Il medico annuncerà: "È sanissima. Avete una bambina bellissima". Melek scoppierà in lacrime: "È bellissima, Cihan". E Cihan, con la voce rotta dall'emozione, dirà: "Te l'avevo detto che sarebbe stata una femmina, lo sapevo".

La coppia accoglierà la neonata tra braccia tremanti, ripetendo tra i singhiozzi: "Non ci credo, siamo diventati genitori".