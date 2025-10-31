Nelle prossime puntate del La notte nel cuore, durante il matrimonio di Sumru e Tahsin nella villa di famiglia, gli ospiti assisteranno a un momento solenne destinato a essere interrotto: Melek, al nono mese di gravidanza, entrerà improvvisamente in travaglio, trasformando la cerimonia in una corsa contro il tempo.

Le nozze intime di Sumru e Tahsin nella villa di famiglia

Dopo tante tribolazioni, finalmente arriverà il giorno del matrimonio tra Sumru e Tahsin. I due organizzeranno una cerimonia molto intima nella villa di famiglia, alla quale parteciperanno solo i familiari.

Il giorno del matrimonio sembrerà perfetto. Le luci saranno soffuse, i fiori freschi, gli invitati trattenuti tra emozione e gioia. Tutti attenderanno di vedere se Sumru porterà davvero a compimento quel passo tanto discusso, e se Tahsin riuscirà a mantenere il suo controllo glaciale fino all'ultimo istante.

Il cerimoniere si alzerà e, con voce ferma, inizierà a parlare davanti alla sala gremita.

"Sumru Devresli, accettate Tahsin Yenişehirli come vostro sposo senza alcuna costrizione e di vostra spontanea volontà?".

Solo un battito di ciglia, poi la risposta: "Sì".

Gli occhi di Tahsin non tremeranno quando arriverà il suo turno. "Lei, Tahsin Yenişehirli, accetta Sumru Devresli come sua moglie senza alcuna costrizione e di sua spontanea volontà?".

"Sì, la accetto".

Il sì ufficiale e un segreto d’amore che viene alla luce

L’aria della sala si farà più densa, mentre Melek ed Esma, rispettivamente testimoni di Sumru e Tahsin, verranno chiamate a partecipare. "E voi, testimoniate questa unione?". Ovviamente, la risposta sarà "sì".

Una pausa, quasi teatrale, poi la pronuncia ufficiale: "In virtù dei poteri conferitimi dal Codice Civile, vi dichiaro ufficialmente marito e moglie".

Gli applausi esploderanno. Tahsin ringrazierà con un cenno, Sumru sorriderà. Durante questa occasione, Cihan scoprirà anche la relazione che c'è tra il suo amico Nazim e Harika. Perché i due, quando vedranno Tahsin e Sumru felici, non potranno fare a meno di tenersi per mano.

Cihan, inizialmente, farà un sorriso da duro, ma sarà solo uno scherzo: in realtà sarà molto felice per loro.

Melek entra in travaglio durante le nozze e Cihan perde la calma

Quell'attimo di spensieratezza verrà interrotto da un "ahi", perché nella vita di Sumru non sempre tutto può filare liscio come l'olio. Infatti, quel "ahi" verrà pronunciato da Melek, che tenendosi il pancione annuncerà indirettamente di essere entrata in travaglio. Cihan farà fatica a essere lucido, in fondo si tratta del suo primo bambino, ma riuscirà comunque a far chiamare un'ambulanza per prendere Melek.