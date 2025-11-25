Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la disperazione di Sumru esploderà quando scoprirà che Nuh è affetto da una grave patologia cerebrale che lui ha tentato di nascondere alla famiglia. Lo spavento la travolgerà e la donna crollerà confessando di sentirsi responsabile di tutto, soprattutto dopo aver rivelato che, pochi giorni prima, aveva cacciato Nuh via da casa a Konya, ignorando che fosse già malato. Sarà Nihayet a trovarla in uno stato di panico totale, mentre Sumru ripete tra le lacrime la frase che la divorerà: “È tutta colpa mia”.

Sumru crolla: il dolore che non riesce più a trattenere

Sumru raggiungerà il limite delle sue forze. Con Nuh malato e la famiglia divisa tra paura e speranza, la donna vivrà un momento di cedimento totale, convinta che tutto ciò che sta accadendo sia colpa sua. Sarà Nihayet a trovarla in crisi, mentre Sumru sfogherà un dolore che si trascina da anni.

Sumru scoppierà in lacrime: “Sto morendo dal senso di colpa. Te lo giuro, mi sta divorando”.

Nihayet trova Sumru in crisi e cerca di salvarla da se stessa

Nihayet cercherà immediatamente di calmarla, posandole le mani sulle spalle, invitandola a respirare: “Dai su, calmati un attimo. Vedrai che così ti sentirai meglio".

Ma Sumru non ascolterà. Il rimorso le esploderà in petto, travolgendola: “Mamma, è tutto successo per colpa mia.

Non sono stata una madre per loro, non gli sono stata accanto come avrei dovuto”.

Nihayet, sconvolta da quelle parole, la fermerà subito:

“Ma perché parli così? Figlia mia, se qualcosa deve accadere, accade. Non puoi metterti davanti al destino. Funziona così, punto”

Tra lacrime e singhiozzi, Sumru confesserà qualcosa che la tormenterà da giorni:

“È venuto anche da me, lo sai? È arrivato fino a Konya. E mio figlio era malato e io l’ho cacciato via. L’ho mandato via. Come ho potuto?”.

Nihayet scuoterà la testa, incredula che Sumru possa flagellarsi così: “Ma come potevi saperlo? Chi di noi avrebbe potuto immaginarlo, dimmi? Nessuno sapeva niente”.

La confessione che strazia e la profezia che prova a ricucire

Il dolore di Sumru diventerà ancora più crudo, rivelatore: “Come sono diventata così? Ti prego, perché non riesco a spiegarti quello che provo?”.

La donna la stringerà, cercando di ricucire con le parole quello che la vita ha strappato: “Non dire così, bella mia. Ti prego, non farlo. Davvero, sono parole che fanno male persino al cielo. Non dirle più”.

Poi, quasi come una profezia, cercherà di darle qualcosa cui aggrapparsi: “Vedrai, andrà tutto bene. Tuo figlio uscirà da lì forte come un leone. Si sposerà, avrà dei figli e noi saremo lì, li vedremo crescere. Io vedrò i figli dei miei nipoti, pensa che meraviglia. Dai, non fare così.

Non fare così, amore mio, ti prego”.

Sumru si abbandonerà tra le braccia di Nihayet, ancora tremante ma finalmente capace di respirare. Una promessa rimarrà sospesa nell’aria: quella che la vita, nonostante tutto, potrebbe offrire una seconda possibilità a Nuh e forse anche a lei.