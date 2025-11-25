Omer Elomari e Jonas Pepe sono stati i grandi protagonisti della puntata del Grande Fratello del 24 novembre e, per loro, è tempo di pagelle. Il primo merita una sufficienza piena per il modo in cui ha gestito il confronto con il rivale, mentre per Jonas il voto è ampiamente insufficiente: le sue continue provocazioni gli si sono ritorte contro e, in diretta, ha fatto una figuraccia. Sufficienza anche per Giulia, eletta prima finalista di questa edizione.

Omer a testa alta: voto 8 in pagella

Omer Elomari merita un 8 in pagella per come sta gestendo la situazione che lo vede contrapposto a Jonas Pepe.

Quest'ultimo continua a provocarlo con l'obiettivo di farlo squalificare, ma il concorrente siriano non sta cedendo alle provocazioni. Nella puntata del 24 novembre, Omer ha dimostrato di essere il vero uomo della casa del Grande Fratello, una persona che non ha paura di prendere posizione e che lo fa in modo rispettoso. Quelle poche volte che ha commesso qualche errore, ha chiesto immediatamente scusa e questo è segno di intelligenza.

Le provocazioni di Jonas gli si ritorcono contro: voto 5

Insufficienza per Jonas Pepe, che non va oltre il 5 in pagella. Il confronto tra lui e Omer durante la diretta lo ha visto perdere su tutti i fronti. Jonas ha cercato ancora una volta di provocare il rivale, ma questa tattica non ha funzionato e dovrà farsene una ragione, visto che alla fine il suo atteggiamento supponente ha fatto infuriare anche l’opinionista Floriana Secondi, che non gliele ha mandate a dire.

Nonostante ciò, Jonas non ha abbassato la cresta, ma questo suo atteggiamento, a lungo andare, potrebbe costargli caro. Forse non si è nemmeno reso conto di aver fatto una figuraccia in puntata.

Giulia prima finalista a sorpresa: voto 6

Giulia è la prima concorrente a staccare il pass per la finale: voto in pagella 6. L'esito del televoto ha colto di sorpresa tutti, compresa la gieffina, visto che la ragazza non è mai stata centrale nelle dinamiche della Casa. Eppure i telespettatori l'hanno premiata con il 26,04%, ribaltando i sondaggi della vigilia che indicavano Omer come il favorito. La gieffina in questi due mesi, all'interno del Grande Fratello, non si è mai esposta e, salvo qualche lieve malore, non ha mai fatto parlare di sé.

Evidentemente al pubblico questo suo atteggiamento è piaciuto, visto che hanno scelto di mandarla in finale. Una menzione anche per Rasha che, nel corso di questa diretta, ha avuto modo di replicare alle accuse mosse dall'ex fidanzato nei giorni scorsi. La giovane si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e ha rispedito al mittente le accuse, ottenendo il plauso di tutti, conduttrice compresa (voto 7).