Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la discussione sulla rinuncia all’eredità di Samet Şansalan degenererà in un acceso conflitto quando Bünyamin accuserà apertamente Cihan di volerlo privare dei soldi del padre. Dopo aver appreso che Samet ha lasciato solo debiti a causa di investimenti falliti e di una società edilizia russa in bancarotta, l’intera famiglia si troverà divisa tra chi sosterrà la rinuncia e chi, come Bünyamin, sospetterà un complotto orchestrato per escluderlo dai beni rimasti.

Lo scontro sulla rinuncia all’eredità farà esplodere la tensione

La discussione sulla controversa eredità di Samet Şansalan, che ha lasciato alla famiglia solo debiti – pari a 60 milioni di dollari – degenererà rapidamente in uno scontro familiare. Dopo aver appreso l’entità dei debiti, Esat dirà con amarezza: "Allora resteremo tutti senza un soldo, è così?". "Esat, faremo la rinuncia all’eredità. E lo farete anche tu e Harika. Siete soci dell’azienda, avete quote. Non vi lascerò nei guai, non preoccupatevi".

Harika, con una calma rassegnata, risponderà: "Io non mi preoccupo Cihan. Forse è meglio così. Almeno smetterò di essere sia viziata che un erede mantenuta". Questa sarà un'evidente frecciatina a Nazim, che l'ha lasciata proprio per il suo atteggiamento snob.

Ma la tensione si placcherà quando Esat chiederà incredulo: "Quello che non capisco è come un uomo come Samet Şansalan possa aver lasciato ai suoi figli milioni e milioni di debiti".

L’avvocato ribadirà con fermezza: "Se rifiuterete l’eredità, quei debiti non ricadranno su di voi".

Il sospetto di un complotto e l’accusa di Bünyamin

A quel punto, Bünyamin esploderà: "Bugie! Mi state mentendo tutti. Vi siete messi d’accordo. Vi siete uniti per escludermi dall’eredità di mio padre. Tutti". Cihan, esasperato, si sfogherà: "Smettila di dire sciocchezze".

"Non smetterò", urlerà Bünyamin, fuori controllo. "Pensi che io ci caschi, Cihan? Vuoi privarmi dei soldi di papà. Hai sistemato l’avvocato, avete preparato tutto.

Il piano è perfetto: Bünyamin rinuncerà all’eredità e voi vi prenderete i soldi! Ma con me non funzionerà".

Cihan risponderà gelido: "Allora non farla, la rinuncia. Prenditi tutto. I debiti, i soldi, tutto quanto. Se davvero non ci credi".

La verità dei documenti e la scelta che metterà tutti alle strette

L’avvocato interverrà, cercando di riportare calma: "Bünyamin, non c’è nessun piano. Se vuoi, controlla pure i documenti. Sono tutti qui".

"E cosa dovrei controllare?", ribatterà lui, ironico, "Che prova ho che non abbiate preparato tutto?". Nazim gli porgerà i fascicoli: "Sono originali, guarda. Timbri, firme, tutto autentico". L’avvocato aggiungerà con voce dura: "Se non farai la rinuncia, l’intero debito ricadrà su di te. Te lo dico chiaramente".

Bünyamin resterà in silenzio per qualche secondo, fissando le carte tra le mani, mentre la tensione nella stanza diventerà quasi insopportabile.