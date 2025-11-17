Lunedì 17 novembre un concorrente abbandonerà la casa del Grande Fratello sarà il meno votato dal pubblico tra i cinque che sono a rischio dalla scorsa settimana. Secondo il sondaggio che è stato fatto sul sito Grande Fratello Forum Free, e al quale hanno partecipato 851 utenti, a rischiare di più sarebbero Flaminia (14,57% delle preferenze totali) e il duo Francesca-Simone (15,51%).

I candidati all'eliminazione del 17 novembre

Questa settimana i fan del Grande Fratello hanno potuto scegliere chi salvare tra i cinque concorrenti che sono in nomination: il meno votato sarà eliminato definitivamente dal gioco a poco più di un mese dalla finale.

I risultati del sondaggio che è stato fatto su Forum Free nei giorni scorsi, svelano che gli inquilini più a rischio sarebbero due: delle 851 persone che hanno partecipato a questa votazione online, il 14,57% ha espresso una preferenza per Flaminia e il 15,51% per Francesca e Simone (che gareggiano in coppia essendo mamma e figlio).

Domenico, invece, è stato salvato dal 19,62% degli utenti che hanno preso parte a questo sondaggio sul televoto eliminatorio della settimana, qualcuno in meno rispetto a Giulia (19,98%).

Con uno scarto di percentuale abbastanza importante, la più votata è Rasha: la giovane concorrente, infatti, ha ricevuto il 30,32% delle preferenze totali.

Pareri contrastanti su Domenico

Solo una settimana fa Domenico è andato in nomination perché è stato il meno votato dal pubblico, ma col passare dei giorni diversi fan potrebbero aver cambiato idea su di lui.

Sul web, infatti, il concorrente del Grande Fratello non è considerato quello più a rischio tra quelli che sono al televoto, anzi si contende il secondo posto in classifica con Giulia (sempre nel sondaggio di Forum Free).

Alcuni spettatori potrebbero aver deciso di dare un'altra possibilità al muratore di Scampia, soprattutto dopo che è stato lasciato dalla compagna Valentina con un post su Instagram.

La compagna di Mattia nella casa

Alcune ore fa i profili social del Grande Fratello hanno dato alcune anticipazioni sulla nona puntata, che andrà in onda stasera 17 novembre.

Carlotta, la fidanzata di Mattia, entrerà nella casa e si confronterà sia con lui che con Grazia: il concorrente, inoltre, scoprirà che la coinquilina sapeva da giorni che non è stato lasciato come gli hanno voluto far credere, ma ha preferito non dirgli nulla.

Nel corso della diretta si parlerà anche dei baci che Rasha e Omer si sono dati dopo un lungo corteggiamento da parte di lui: in settimana, infatti, tra le mura più spiate d'Italia si è formata la seconda coppia di questa edizione del reality di Canale 5.