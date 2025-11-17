Gli spoiler delle nuove puntate de La Promessa, in onda da lunedì 24 a domenica 30 novembre in prima visione su Rete 4, rivelano che Padre Samuel farà una dichiarazione d'amore a Maria. Manuel Lujan, invece, dirà a Jana di aver trovato un lavoro in Italia.

Padre Samuel apre il suo cuore a Maria

Jana sospetterà che il defunto barone de Linaja adoperava la stanza segreta e ne parlerà con Pia. Cruz, invece, inviterà Angela a non mettere il becco con Martina. La ragazza non ascolterà l'ordine, chiedendo alla cugina di Catalina di parlare con Curro in merito al matrimonio combinato da Lorenzo e Cruz.

Allo stesso tempo, Angela insisterà nel conoscere il nome del suo vero padre ma Leocadia non vorrà sentir ragioni.

Maria, invece, scoprirà su di un giornale la foto del padre di Samuel, un duca molto ricco e potente. La domestica riceverà poi la dichiarazione d'amore dalla figura religiosa.

Successivamente Romulo rassicurerà Pia, la quale avrà paura che Ricardo conceda una seconda chance al rapporto con sua moglie Ana. Santos, a questo punto, ricatterà la domestica, ordinandole di stare lontana da suo padre se non vuole che racconti dettagli sulla morte del barone in giro. In questo modo, il valletto spererà che Ricardo faccia pace con Ana.

Manuel ingaggiato per un lavoro a Milano

Jacobo, invece, convincerà Martina a vendere la sua parte di terre mentre Jana confesserà a Ramona di aver detto a Leocadia del rapimento degli incappucciati.

La donna continuerà ad essere vittima dei fantasmi del passato ma Manuel le porterà una grande novità. Il marchesino verrà ingaggiato per un importante lavoro a Milano.

Infine i membri della servitù rischieranno di rimanere senza stipendio a causa della grave crisi economica in cui versa La Promessa.

Cruz ha impedito a Jana di avere contatti con Ramona

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a metà novembre in televisione, Curro ha convinto Ramona a seguirlo alla tenuta. Il baronetto e Jana sono apparsi molto felici di aver avuto delle nuove informazioni sul loro passato anche se l'arrivo dell'ex domestica ha fatto andare su tutte le furie Cruz. Quest'ultima ha impedito a Jana di avere contatti con Ramona ma lei ha trovato velocemente un escamotage per portarle parlare indisturbata.

Curro, invece, non ha creduto alla versione raccontata da Angela circa il matrimonio combinato con una ricca ereditiera. Il giovane non ha creduto che Lorenzo e Cruz possono aver deciso di compiere un simile gesto. Il baronetto è andato incontro ad una brutta sorpresa.

Infine Ana ha impedito a Petra di avere contatti con suo figlio Santos.