A poche ore dalla nona puntata del Grande Fratello, Jonas Pepe ha ipotizzato gli argomenti che potrebbero essere trattati. Dunque ha messo in guardia Francesca Carrara: "Ti chiederanno di Rasha, preparati le risposte". Secondo il modello, la concorrente potrebbe essere messa alle strette anche dai vari opinionisti presenti in studio quindi è bene che si prepara cosa dire per uscirne meglio.

Lo strano discorso di Jonas

I telespettatori del GF sono sempre molto attenti a ciò che viene detto e fatto nella diretta h24.

Nel primo pomeriggio di oggi, un utente ha immortalato un discorso di Jonas che sembra mettere in guardia la sua amica Francesca sugli argomenti che potrebbero essere trattati nella puntata odierna.

Nel video si sente il modello dire: "Preparati per stasera che ti faranno vedere la clip dove dici che la relazione tra Omer e Rasha è falsa . Secondo me un po' di gente ti verrà contro, quindi preparati bene le risposte". Perplessa la concorrente ha chiesto se potrebbe essere attaccata dagli opinionisti, ma Pepe ha tagliato corto: "Che ne so io. Preparati le risposte e perché hai detto queste cose su di loro". In disaccordo con Jonas, Giulia ha lasciato intendere che Francesca dovrebbe essere più spontanea: "Ma quale preparati le risposte, non le mettere ansia". Dal canto suo però Jonas ha sostenuto che in diretta nazionale non si possono permettere scivoloni, quindi è bene prepararsi psicologicamente: "Giù siamo davanti a milioni di spettatori, è bene dare le risposte giuste anziché fare delle pessime figure davanti a tutta Italia".

"Raga cosa devo fare? Jonas mi dice che devo prepararmi al confronto, Giulia mi dice che devo essere spontanea. Ditemelo voi", ha commentato perplessa la madre di Simone.

DALLE ANTICIPAZIONI SIMONA VUOLE VEDERE CHIARO NELLA STORIA TRA RASHA E OMER E NATURALMENTE JONAS SPOLVERATO GIA LO SA E METTE IN GUARDIA FRANCESCA.. IL VIZIO DI DIRE TUTTO AL CONCORRENTE PRESCELTO CHE POI VI SGAMA NON VE LO TOGLIETE EH?? #grandefratello #mediaset pic.twitter.com/F9b563TyB8 — 🐍🫠🥳💅cipensomi (@naifsurrealista) November 17, 2025

Le ipotesi dei telespettatori

Il discorso di Jonas è diventato presto oggetto di discussione su X. L'utente che ha ripreso il discorso ha affermato: "Naturalmente Jonas sa già tutto perché informato dagli autori e quindi mette in guardia Francesca.

Il vizio di informare i vostri beniamini non ve lo togliete mai". Un altro utente ha commentato: "Il modello farà la fine di Lorenzo Spolverato l'anno scorso: prima lo elogiano, poi lo tratteranno a pesci in faccia". Un telespettatore ha invece sostenuto che Pepe non c'entra nulla: "Mi dispiace che Jonas si presti a queste cose con gli autori. Peccato perché a me lui piace molto come concorrente".

In realtà dietro le dichiarazioni del 26enne romano potrebbe non esserci alcun retroscena del genere: il gieffino pensando a ciò che è accaduto durante la settimana al reality potrebbe semplicemente aver ipotizzato gli argomenti trattati in puntata.