"Non riesco a fingere", queste le affermazioni di Omer Elomari durante i festeggiamenti per il compleanno di Simone De Bianchi. Vedendo Rasha Younes in cucina, il 26enne siriano ha deciso di raggiungerla spiegando che non si sentiva di partecipare al party in piscina in quanto non dimentica il botta e risposta avvenuto nel corso della precedente puntata del Grande Fratello.

Omer e Rasha non dimenticano la lite con Simone

Nel corso della nona puntata del GF, Rasha è stata offesa da Simone: "Ti fai problemi a dare un bacio a Omer, quando poi fuori di qui vai con i ricconi".

Tale affermazione ha inevitabilmente innescato un litigio anche con Omer e Francesca (madre di Simone).

Allo scoccare della mezzanotte del 19 novembre, Simone è stato festeggiato da tutti i concorrenti per il suo compleanno. Inizialmente Omer e Rasha hanno assistito lettura della missiva che Francesca ha scritto al figlio, ma successivamente hanno deciso di non prendere parte ai festeggiamenti in piscina. Vedendo la 32enne sola in cucina, Elomari l'ha raggiunta ma quest'ultima ha spronato l'inquilino ad andare con gli altri: "Che hai?". Dal canto suo Omer ha tagliato corto: "Non mi va di festeggiare, non riesco a fingere dopo tutto quello che è successo". A quel punto i due concorrenti si sono trovati d'accordo sul fatto che non aveva alcun senso andare a festeggiare con una persona con la quale hanno discusso il giorno prima: "Non faccio teatrini", ha concluso la 32enne.

Lo sfogo dei due concorrenti

Per tutta la giornata, Rasha e Omer hanno sparato a zero sugli autori e sugli opinionisti del reality show.

Nel dettaglio, la 32enne ha sostenuto che siano state montate delle clip per metterla in cattiva luce: "Simone mi ha definita come tutto ciò che ho sempre schifato. Io non ho mai sopportato le donne che scendono a compromessi per avere dei vantaggi. Secondo me una cosa simile detta in puntata, è ancora più grave". Dal canto suo anche Omer ha ammesso di essersi sentito toccato nell'orgoglio: "Mi hanno definito un tappetino, sono stanco. Io ho solo rispettato i modi e i tempi di una persona che mi piace, nulla di più".

GF: aperto il televoto per il primo finalista

Durante la puntata di lunedì 17 novembre, ci sono state due eliminazioni: Flaminia e Ivana (la seconda a sorpresa).

Al momento delle nomination invece, i concorrenti finiti al televoto sono: Rasha, Omer, Giulia, Donatella, Simone e Francesca.

Tra i sei inquilini, il concorrente più votato non abbandonerà il programma ma bensì sarà il primo finalista di quest'edizione. Ovviamente i gieffini finiti al televoto non lo sanno che il televoto riguarda la finale e non l'eliminazione.