Reduce dall'uscita dal Grande Fratello vip, Francesca Manzini é tornata protagonista in TV per una forte lite con Soleil Sorge. Lo scontro tra le ex gieffine si é verificato nel nuovo reality delle rete Rai, The Unknown.

Francesca Manzini manda in crisi Soleil Sorge in TV

Complice un malessere accusato nel gioco a The Unknown, Francesca Manzini é finita per fare perdere la calma a Soleil Sorge, che le ha quindi lanciato un attacco pubblicamente. Nel dettaglio la Italo americana ha tacciato Manzini di non dare tutta se stessa nel gioco, con la scusa di non sentirsi al top della forma fisica.

“Calma un attimo, questo è un gioco e si va piano!”, ha fatto sapere Manzini, scatenando il disappunto di Soleil Sorge, che non ha mostrato segni di comprensione verso l'ex concorrente di Grande Fratello 2026: "È una gara e si va forte!”, ha ribattuto Soleil, scagliandosi contro Francesca.

É scontro a The Unknown

A questo punto Manzini ha minacciato il suo ritiro del gioco, delusa dal mancato spirito di collaborazione riscontrato nel format di The Unknown.

Ma non é tutto. Pare infatti che tra le due concorrenti non corra buon sangue al di là del malessere della Manzini, tant'é vero che le due competitor hanno avuto una lite una volta che si sono ritrovate a dover condividere la stessa camera. Manzini ha però avuto la meglio, potendo scegliere di dormire su un letto matrimoniale a discapito di Soleil, che si é invece vista costretta invece a dormire su una brandina sprovvista del cuscino.

Cronistoria del personaggio

Soleil Sorge partecipa a Miss Italia e si fa conoscere al grande pubblico nel 2016 come corteggiatrice a Uomini e Donne. Diventa una figura centrale in programmi come Pechino Express (in coppia con la madre), L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP 6, dove è rimasta nella casa per sei mesi. Ha condotto il GF Vip Party, è stata giurata ne La Pupa e il Secchione Show e ha pubblicato il libro Il manuale della Stronza. Nel giugno 2025 ha affrontato la dolorosa perdita della madre, Wendy Kay, scomparsa a causa di un tumore. Soleil ha condiviso pubblicamente la sua sofferenza e il percorso per superare questo momento difficile in un'intensa intervista a Verissimo.