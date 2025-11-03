Le anticipazioni di Tempesta d'amore in onda dal 10 al 14 novembre su Rete 4 rivelano che Ana Alves scoprirà di aver bisogno di un trapianto di rene se vorrà sopravvivere. Una notizia che giungerà a seguito di alcuni controlli medici a cui verrà sottoposta dopo una brutta caduta da cavallo.

Ana cade da cavallo, Philipp e Vincent la soccorrono

Philipp e Vincent saranno disposti a tutto pur di riconquistare Ana ma lei, almeno per il momento, preferirà allontanarsi da entrambi per ritrovare un minimo di serenità. La ragazza deciderà di fare un'escursione a cavallo ma la passeggiata avrà risvolti negativi visto che la ragazza cadrà da cavallo, riportando delle ferite che non le consentiranno di fare ritorno a casa in autonomia.

Philipp e Vincent, preoccupati per la sua scomparsa, inizieranno a pensare che le sia accaduto qualcosa di grave e si metteranno a cercarla insieme, mettendo da parte per un attimo i loro contrasti. Per fortuna i due riusciranno a trovarla e lei sarà stupida di vedere i due ex fidanzati insieme senza litigare. Nel frattempo, Erik riuscirà a convincere Nicole a non dire a nessuno ciò che potrebbe essere accaduto tra loro la notte in cui hanno mangiato i funghi allucinogeni.

Ana ha bisogno di un trapianto di rene

Tra Katja e Christoph ci sarà tensione ma la donna ritroverà il sorriso quando verrà a sapere che la figlia Maxi sta per arrivare al Furstenhof. Ana invece, nonostante i dolori alla schiena, andrà alla tenuta ereditata da Wilma.

Alla fine sarà costretta a tornare in ospedale dove il medico le comunicherà che, a seguito della caduta da cavallo, un rene è compromesso. La ragazza avrà bisogno di un trapianto. Nicole invece, inizierà a ricordare ciò che è accaduto dopo la cena a quattro e capirà che tra lei e Erik non è accaduto nulla. I due tireranno un sospiro di sollievo ma potrebbero finire nei guai con i rispettivi partner perché tra loro scatterà un bacio inaspettato. Erik in particolare, si sentirà molto attratto dalla compagnia di Michael.

Cosa è accaduto tra Ana, Philipp e Vincent nelle puntate precedenti

Il triangolo amoroso tra Ana, Philipp e Vincent ha tenuto con il fiato sospeso per tutta la 20esima stagione di Tempesta d'amore.

La figlia di Nicole, da sempre innamorata di Philipp, ad un certo punto si è resa conto che lui non provava gli stessi sentimenti e si è legata a Vincent, il nuovo veterinario del Furstenhof. La loro relazione si è interrotta con l'arrivo nella città di Natalie, pagata da Brandes per mettere zizzania tra i due fidanzati. Ana si è poi fidanzata con Philipp ma anche in questo caso la relazione si è interrotta quando lei ha scoperto che il giovane mirava al patrimonio che lei ha ereditato da Wilma.