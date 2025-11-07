Nella serata di venerdì 14 novembre, su Canale 5, il nuovo episodio di Tradimento vedrà Kahraman, alle prese con una profonda crisi personale, dopo aver lasciato la casa di famiglia ed essersi allontanato dagli affari, gettando Mualla nello sconforto. La donna, decisa a ricomporre i legami familiari, si confida con Celal e tenta di riportare a casa il nipote e Oylum. Nel frattempo Oylum è sempre più determinata a scoprire la verità sui suoi genitori biologici e si affida a Celal per aiutarla in questa difficile ricerca. Intanto Sezai deve affrontare la difficile situazione matrimoniale con Guzide, mentre Dundar porterà via Oyku da scuola.

Kahraman e la difficile ricerca della propria identità

Kahraman, ancora alle prese con la scoperta delle sue vere origini, si ritrova a dover fare i conti con sentimenti contrastanti. In un incontro con Sezai, l'uomo esprime tutto il suo disagio, ammettendo di non riuscire ancora a vedere in lui il suo vero padre. Questa incertezza lo porta a una crisi d'identità, che lo spinge a prendere le distanze dalla famiglia e dagli affari.

Intanto Mualla, spinta dall'amore e dalla preoccupazione, tenta di riunire la famiglia chiedendo a Kahraman e Oylum di tornare a vivere con lei. La cena a casa di Guzide diventa così un'occasione per ricucire i rapporti, sebbene le scuse di Mualla lascino qualche dubbio sulla loro sincerità.

Oylum alla scoperta delle sue vere origini

Oylum nel frattempo non può fare a meno di interrogarsi sulle proprie origini. La giovane è determinata a scoprire chi siano i suoi veri genitori e cosa sia realmente accaduto il giorno della sua nascita. Decide quindi di chiedere supporto a Celal, sperando che possa aiutarla a svelare questo mistero che da tempo la tormenta.

Nel frattempo Guzide inizia a indagare su Lutfu Taninir, un uomo che potrebbe essere la chiave per risolvere il mistero delle origini di Oylum. Questo percorso di ricerca e introspezione potrebbe portare a rivelazioni sconvolgenti, capaci di cambiare per sempre le vite dei protagonisti.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata precedente di Tradimento, andata in onda venerdì 7 novembre, Tarik e Yesim hanno ufficializzato il loro divorzio con Tarik che ha insistito affinché Yesim e Oyku continuino a vivere nella sua casa, a patto che nessun altro uomo vi si trasferisca.

Tolga e Selin invece hanno ritrovato un po' di serenità, con Tolga deciso a non divorziare e a ricominciare una nuova vita con lei.

Kahraman, dopo aver mostrato a Mualla il test del DNA che conferma Sezai come suo padre biologico, ha deciso di tagliare i ponti con il passato, rinunciando alle sue ricchezze e allontanandosi dalla famiglia. Questo ha lasciato Mualla in lacrime, incapace di accettare l'abbandono del nipote.