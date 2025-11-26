Le intricate vicende di Tradimento si arricchiranno di nuovi colpi di scena nel finale di serie in onda venerdì 28 novembre su Canale 5, alle 21:20. Tra fughe rocambolesche e scoperte sconvolgenti, i protagonisti si troveranno ad affrontare situazioni sempre più complicate. Neva decide di scappare, mentre Ipek, armata di pistola, costringe Azra a rivelarle il pin delle sue carte di credito, per poi fuggire in un hotel. Nel frattempo, Tolga riesce a decifrare un video compromettente di Tarik, in cui si vede l'uomo sparare a Korkmaz, e lo mostra a Guzide.

Quest'ultima si presenta dal procuratore per denunciare Tarik. Infine, una rivelazione sconvolgente attende Tolga: scopre che Can è suo figlio.

Tarik arrestato dopo la denuncia di Guzide

Guzide, dopo aver visionato il video del delitto, non esita a denunciare Tarik al procuratore. Il confronto tra i due è inevitabile: Tarik la implora di perdonarlo, ma Guzide resta indifferente e, poco dopo, la polizia entra in azione arrestandolo per l'omicidio di Korkmaz. Questa decisione segna un punto di non ritorno nel loro rapporto, con Guzide determinata a far prevalere la giustizia nonostante le suppliche di Tarik.

Rivelazioni e tragedie: Tolga scopre la verità su Can

Tolga affronta una verità sconcertante: grazie a una conversazione captata tra Oltan e Mualla, scopre che il piccolo Can è in realtà suo figlio.

Deciso a proteggerlo a tutti i costi, pianifica di rapire Can e fuggire insieme a Selin. Tuttavia, il destino riserverà un epilogo drammatico: mentre tenta di ottenere la verità da Oltan, Ipek lo affronta con un'arma e, in un tragico incidente, gli spara. Tolga muore tra le braccia del padre, esprimendo il suo ultimo desiderio: che Can sappia sempre quanto suo padre lo abbia amato.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata precedente di Tradimento, andata in onda venerdì 21 novembre, la tensione era palpabile. Dopo la visita da Kadriye, Oylum si è accorta di aver perso il cellulare, temendo che qualcuno potesse scoprire il video che svela la paternità di Can. Oznur, avendo visto il video, ha informato Oltan, che ha subito contattato Oylum per un incontro chiarificatore.

Nel frattempo Guzide e Nazan hanno orchestrato una trappola per Tarik, cercando di estorcergli denaro per il segreto sui bambini scambiati. Tuttavia quando le due donne sono intervenute, Tarik è riuscito a fuggire, costringendo Guzide a intraprendere un'azione legale. Inoltre, Ipek e Neva si erano rifugiate nell'appartamento di Azra, mentre Sezai, con grande dolore, aveva denunciato la figlia alla polizia.