Nelle puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 6 dicembre alle ore 13:50, Thomas, ferito dalla decisione di Hope di non accettare il suo anello di fidanzamento, decide di trasferirsi a Parigi portando con sé Douglas. Nel frattempo Hope, devastata dalla separazione, accusa Steffy di aver manipolato la situazione, mentre lei e Ridge discutono animatamente delle sue scelte. La partenza di Thomas getta scompiglio anche nella Forrester Creations, con Zende e R.J. pronti a prendere le redini della linea di Hope.

Thomas lascia Los Angeles: un addio doloroso

Thomas Forrester ha preso la sofferta decisione di lasciare Los Angeles, spinto dalla delusione per il rifiuto di Hope. Dopo averle proposto matrimonio e aver visto la sua proposta respinta, Thomas decide di trasferirsi a Parigi, portando con sé il piccolo Douglas. Una scelta drastica che Hope non riesce a digerire, sentendosi responsabile per la partenza dell'uomo che ama.

Nonostante il dolore Thomas spiega a Ridge e Steffy che la decisione di Hope di non impegnarsi definitivamente lo ha spinto a cercare un nuovo inizio lontano dalla città che gli ha portato solo sofferenza. La partenza del giovane stilista lascia un vuoto all'interno della Forrester, soprattutto per quanto riguarda il futuro della linea "Hope for the Future".

Conflitti e alleanze: la tensione tra Steffy e Hope

La tensione tra Steffy e Hope raggiunge livelli esplosivi. Steffy, fermamente convinta che Hope abbia manipolato suo fratello, non esita a confrontarsi duramente con lei. Le due donne arrivano a un acceso diverbio che culmina in un tentativo di aggressione fisica da parte di Hope, prontamente fermato da Steffy.

Nel frattempo Ridge e Brooke si trovano a difendere le scelte dei propri figli, con Ridge che mostra comprensione per la sofferta decisione di Thomas, mentre Brooke si schiera a difesa di Hope, ritenendo ingiuste le accuse di Steffy. Tutto questo rischia di minare ulteriormente l'equilibrio già precario tra le famiglie Logan e Forrester.

Il futuro della Forrester Creations dopo la partenza di Thomas

Con Thomas ormai avviato verso Parigi, il futuro della Forrester Creations è incerto. Luna, ancora ignara della partenza di Thomas, viene informata da Zende e R.J., che si trovano a dover gestire le conseguenze di questa decisione.

Entrambi consapevoli del vuoto lasciato da Thomas, si preparano a prendere in mano la situazione, subentrando alla guida della linea "Hope for the Future". Mentre Zende si dimostra solidale con Thomas, R.J. cerca di sostenere la sorella Hope, nonostante sia scettico sulla possibilità di un riavvicinamento tra lei e Thomas.

Riepilogo della puntata precedente di Beautiful

Nella puntata di Beautiful andata in onda sabato 29 novembre la tensione tra Hope e Thomas è giunta al culmine.

Il giovane non riesce a perdonare Hope per aver rifiutato la sua proposta di matrimonio e per aver mantenuto l'anello di fidanzamento su una catenina, segno di una scelta non definitiva.

Hope, dal canto suo, ha cercato di spiegare che ha bisogno di tempo per riflettere, temendo di commettere errori passati.

Nel frattempo, Steffy non ha perso occasione per esprimere il suo disappunto sulla relazione del fratello, accusando Hope di essere manipolatrice come sua madre. La giovane Forrester è convinta che Hope stia giocando con i sentimenti di Thomas, causando ulteriore sofferenza.