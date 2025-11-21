Non è passata neanche una settimana da quando Agnese De Pasquale ha deciso di lasciare Uomini e donne insieme a Roberto Priolo (la "scelta" è stata registrata, ma non è ancora andata in onda in tv), ma sono già tante le dediche che i due si sono scambiati tramite i social. La dama, in particolare, ha pubblicato la foto del mazzio di fiori che le ha regalato il compagno e poi lo ha omaggiato definendolo un vero uomo e non un ragazzino.

Gesti romantici dopo l'addio alla trasmissione

Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre andrà in onda la puntata di Uomini e donne in cui Agnese si fidanzerà con Roberto, ma nel frattempo i fan devono accontentarsi di quello che entrambi pubblicano sui social.

Stando alle foto e ai video che la dama ha postato su Instagram negli ultimi giorni, la sua storia d'amore sembra andare a gonfie vele lontano dalle telecamere.

De Pasquale ha mostrato ai follower il bel mazzo di fiori che le ha regalato il compagno dopo l'addio al programma, ma a colpire sono state soprattutto le parole che lui le ha dedicato: "Ad un nuovo inizio", ha scritto il cavaliere nel biglietto che ha consegnato alla fidanzata l'altra sera.

L'elogio a Roberto e la frecciatina a Federico

Agnese è felice con Roberto, e non perde occasione per ricordarlo a chi è sempre stato convinto che il suo cuore batteva per Federico fino a poco tempo fa.

La dama di Uomini e donne ha voluto prendere le distanze da Mastrostefano lanciandoli questa frecciatina su Instagram: "Tesoro, non piangere per un ragazzo, rimpiazzalo con un uomo".

De Pasquale sembra convinta della decisione che ha preso qualche settimana fa dopo l'ennesimo momento di sconforto, e lo continua a confermare con le dediche che fa al nuovo fidanzato sui social.

una coppia uscita da un libro di favole pic.twitter.com/7wMXwFAFpw — sasi🪁 (@p0liedrico) November 20, 2025

L'entusiasmo dei fan per la nuova coppia

Agnese e Roberto sono amatissimi dal pubblico di Uomini e donne, anzi sui social c'è chi pensa che sarebbero la coppia più bella tra tante che si sono formate in studio negli ultimi anni.

"Loro sono una coppia uscita da un libro di favole", "Sono fortunati ad essersi trovati", "Uomini come Roberto ne esistono pochi", "Ora che lo hai trovato, non fartelo scappare", "Agnese si merita un amore così", "Bellissimi", "Vi auguro solo cose belle", "Ad una nuova vita insieme", si legge sui social da quando si è saputo che la dama e il cavaliere hanno lasciato la trasmissione in coppia.

Il fidanzamento tra De Pasquale e Priolo è avvenuto nel corso della registrazione di lunedì 17 novembre, e le anticipazioni svelano che è stato un momento molto emozionante. Visto che la messa in onda avviene sempre in ritardo rispetto alle riprese, i telespettatori dovranno aspettare circa due settimane per vedere tutto su Canale 5.