Nella seconda puntata del 27 novembre della serie tv di Rai 1 Un Professore 3 Manuel farà una scelta improvvisa dopo una discussione con Nina, ovvero deciderà di partire. Intanto Greta sarà triste per il rapporto tra Simone e Thomas e la passione scoppiata tra loro improvvisamente.

Anticipazioni nuova puntata di Un professore: Anita cerca equilibrio

Nella puntata di giovedì 27 novembre Manuel, dopo un confronto difficile con Nina, si lascia trascinare da un impulso improvviso: deciderà di partire. Tutto ciò crea sconcerto e fa preoccupare Anita, la quale è incapace di ignorare quanto quel ragazzo fragile abbia bisogno di stabilità.

Simone, ancora scosso dall’incontro con Thomas, decide finalmente di mettersi alla ricerca del ragazzo, spinto da un misto di curiosità, inquietudine e un’attrazione che non era riuscito a definire. Quando riesce a ritrovarlo, scopre che Thomas vive in condizioni dure, quasi di marginalità, una rivelazione che lo scuote profondamente e lo convince a chiedere l’aiuto di Dante.

Intanto, nella classe 5B, emergono dettagli sulla situazione familiare di Zeno, che colpiscono in modo particolare Viola, sempre molto sensibile alle sofferenze degli altri. È in questo clima emotivo già teso che il rapporto tra Simone e Thomas prende improvvisamente forma: tra i due scoppia una passione che nessuno dei due sembrava aver previsto, ma che appare quasi inevitabile per come i loro percorsi si sono intrecciati.

Greta, esclusa e ferita, vive questa novità come un colpo improvviso, e la sua reazione è piena di delusione e amarezza.

Nella nuova puntata di Un professore Thomas viene ammesso a scuola

Nel frattempo Dante e Irene si trovano in disaccordo riguardo al futuro scolastico di Thomas. Le loro posizioni, inizialmente solo divergenti, diventano un vero motivo di scontro, anche se alla fine Thomas viene ammesso a scuola, aprendo la strada a un possibile cambiamento nella sua vita. Dante continua inoltre a sostenere Alba nel suo percorso per ottenere il diploma da privatista, e durante questi incontri riaffiora il ricordo doloroso di Gabriele, l’ex fidanzato di Alba, la cui storia ha inciso profondamente sulle vite di Dante e di Leone.

Nel frattempo fra Anita e il professore di Fisica nasce un’attenzione reciproca che non passa inosservata, mentre Viola stessa sembra guardare quell’uomo con crescente curiosità.

Riepilogo della puntata precedente

Il ritorno di Dante in classe ha portato con sé nuove sfide educative ed emotive: gli studenti della 5B, ormai prossimi alla maturità, si trovano a dover affrontare non solo le difficoltà scolastiche, ma anche quelle private, spesso più ingombranti e dolorose. Simone, in particolare, ha vissuto un periodo di incertezza sentimentale e personale, segnato dalla distanza emotiva da Greta e dall’incontro improvviso con Thomas, un ragazzo misterioso che gli ha lasciato addosso una sensazione difficile da ignorare.

Anita ha cercato di ritrovare un equilibrio nella sua vita quotidiana, divisa tra la gestione di Manuel e il rapporto complicato con Dante, da cui si sente ancora attratta ma allo stesso tempo distante. Manuel, dal canto suo, ha attraversato momenti di forte instabilità, legati anche al suo passato e alle scelte difficili che continua a rimandare e dopo un'accesa discussione con Nina decide di partire all'improvviso.

Intanto Alba, riemersa dopo un periodo di silenzio, ha iniziato lentamente a ricostruire la propria indipendenza, mentre altri studenti — come Zeno, Viola e gli stessi membri della classe — hanno mostrato fragilità che Dante ha cercato di accogliere e comprendere, come è nel suo modo di fare.