Martedì 25 novembre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni riportate da Fanpage rivelano che Gemma e Antonio si sono baciati, mentre Mario ha chiesto a Barbara se la decisione di chiudere la conoscenza con lui fosse definitiva. Marina, intanto, ha proseguito la conoscenza con Marcello e ha lasciato lo studio dopo gli attacchi di Tina Cipollari. Maria e Alessio, invece, hanno continuato la frequentazione, ma il cavaliere torinese ha voluto riprendere i contatti con Federica.

Spazio anche alle vicende del trono classico, con un nuovo bacio fra Cristiana ed Ernesto.

Gemma bacia Antonio e balla con lui

Gemma Galgani è stata contesa tra due corteggiatori, Roberto e Antonio. Quest’ultimo si è detto convinto che la dama torinese avesse una preferenza per il rivale, ma così non è stato. In studio è intervenuta anche Maria De Filippi, che ha chiarito la situazione affermando che Gemma ha intenzione di chiudere la frequentazione con Roberto. Antonio è stato contento della decisione e ha baciato Gemma, con la quale ha anche ballato. Sabrina, invece, è uscita con Carlo e ha deciso di chiudere con Massimiliano.

Marina lascia lo studio dopo gli attacchi di Tina

C’è stato spazio per le vicende di Marina, che è uscita con Marcello.

Tiziana è intervenuta accusando il cavaliere di essere interessato a tutte le donne del parterre. Marina, inoltre, è stata attaccata da Tina Cipollari e ha lasciato lo studio. Una volta rientrata, ha dichiarato di voler continuare a conoscere Marcello. Mario Lenti, invece, ha avuto un chiarimento con Barbara De Santi, alla quale ha chiesto se la sua decisione di interrompere la loro frequentazione fosse stata influenzata dagli opinionisti di Uomini e Donne, ma la dama ha smentito la cosa. Alessio, invece, ha conosciuto Maria, ma ha voluto anche riprendere i contatti con Federica. Nel trono classico, infine, c’è stato un nuovo bacio fra Cristiana ed Ernesto e, inoltre, in studio la tronista ha avuto l’ennesima discussione con Sara.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alessio è uscito con Jone

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Alessio ha raccontato la sua uscita con Jessica e Jone, ma alla fine ha preferito optare per la seconda, essendo anche più vicina a lui. Pertanto, il cavaliere piemontese ha chiuso la conoscenza con Jessica, scegliendo di concentrarsi su Jone. Arcangelo, intanto, è andato a fare un aperitivo con Giusy, trovandosi bene, ma la dama ha preferito interrompere la conoscenza con lui per dedicarsi a Piero. Nel frattempo, in studio è nata una discussione fra Gianni Sperti e Arcangelo, alla quale è intervenuta anche Barbara, riportando alcune voci sentite sul cavaliere bergamasco.

Spazio anche alle vicende di Federico Mastrostefano, che ha raccontato la conoscenza con Talia, con la quale è uscito per un aperitivo, e subito dopo con Marta, con la quale ha cenato. L’ex tronista si è trovato bene con entrambe le dame, ma ha rivelato di avere la sensazione di non piacere molto a Marta. Intanto, è proseguito il trono di Cristiana, che è andata in esterna con Ernesto e si sono scambiati un bacio. Entrambi sono stati contenti della loro uscita, ma la tronista ha svelato di aver notato un carattere un po’ polemico nel suo corteggiatore.