Oggi, martedì 25 novembre, si è svolta la seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana e le anticipazioni di quello che è accaduto in studio sono state pubblicate da Fanpage alla fine delle riprese. Sara Gaudenzi si è riavvicinata a Marco Veneselli e ha cominciato a dubitare di Jakub Bakkour, invece Cristiana Anania ha dato un bacio da film a Ernesto dopo una lite in camerino.

Il passo indietro di Sara

Poco fa si sono concluse le riprese delle puntate di Uomini e donne che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra un paio di settimane.

Le anticipazioni del web, però, svelano che Sara ha portato in esterna Raien (un nuovo corteggiatore) e Marco: dopo settimane di tensione, tra i due è tornato il sereno ma lui ha preferito non baciarla nonostante lo volesse.

Jakub si è lamentato di essere "in panchina" da un po', e la tronista gli ha spiegato che ha iniziato a dubitare di lui e dell'interesse che dice di provare nei suoi confronti.

Cristiana, invece, ha baciato più volte e con passione Ernesto: i due hanno litigato in camerino e poi hanno fatto pace.

Federico ricomincia senza Agnese

Federico è sicuramente uno dei protagonisti dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, infatti tutte le settimane viene chiamato al centro per parlare delle sue frequentazioni.

Dall'inizio della stagione il cavaliere è uscito a cena con tantissime dame del parterre, ma è con Agnese che ha avuto la conoscenza più lunga e tormentata.

Dopo quasi un mese e mezzo di tira e molla, la donna ha deciso di chiudere definitivamente e di riallacciare un rapporto con Roberto. In una puntata che è stata registrata ma che non è ancora andata in onda, De Pasquale e Priolo si sono fidanzati e hanno lasciato il programma insieme.

Mastrostefano, invece, ha cercato di voltare pagina con Marta, ma fino ad ora non se l'è sentita di rifiutare le signore che hanno scritto alla redazione per poterlo incontrare.

Le preferenze di Flavio e Ciro

Anche se per motivi diversi, i percorsi dei tronisti di Uomini e donne stanno facendo discutere.

Nelle ultime registrazioni, infatti, Flavio si è avvicinato molto sia a Martina che a Nicole, ma le corteggiatrici gli hanno chiesto di darsi una mossa e scegliere il prima possibile perché loro non ce la fanno più.

Ciro, invece, ha fatto le sue prime esterne, ma sul web si è parlato soprattutto di quella con Ale. Stando ai rumor che circolano in rete in questi giorni, la giovane pretendente sarebbe molto popolare su TikTok, frequenterebbe la stessa palestra di Solimeno a Roma e sarebbe seguita da un'agenzia di spettacolo. Tra i fan, dunque, c'è chi ipotizza che la ragazza potrebbe essere più interessata al contesto e alla visibilità che al tronista che sta corteggiando.