Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 1° al 6 dicembre, svelano che Thomas lascerà Hope e si trasferirà a Parigi con il figlio Douglas, deluso dall’ennesimo rifiuto della ragazza.

Hope sconvolta dalla decisione di Thomas

Hope e Thomas si scontreranno. Quest'ultimo non accetterà il secondo rifiuto della ragazza. Hope, dal canto suo, affermerà che la scelta di non sposarlo non è definitiva, ma piuttosto dettata dalla necessità di un po' più di tempo.

Intanto, Steffy ribadirà a Ridge e Brooke che secondo lei Hope non ha mai amato il fratello, ma come tutte le donne Logan lo ha manipolato, approfittando dei suoi sentimenti.

Inoltre, Steffy dirà al padre di aver spinto Thomas a lasciare per sempre Hope. In effetti, poco dopo Thomas comunicherà a Ridge la sua scelta definitiva di chiudere con Hope.

Anche Hope si confiderà con la madre raccontandole gli ultimi avvenimenti e affermando di aver detto no a Thomas solo perché incapace di buttarsi il passato alle spalle in tempi tanto brevi. Inoltre, Hope accuserà Steffy di aver usato la rivalità tra Forrester e Logan per allontanare per sempre Thomas. Quest'ultimo, intanto, comunicherà a suo padre e sua sorella di non poter accettare un nuovo rifiuto e di aver preso la decisione di trasferirsi a Parigi alla filiale internazionale della Forrester con il figlio Douglas.

Steffy blocca uno schiaffo di Hope

Tra Hope e Steffy ci sarà una violenta discussione durante la quale entrambe non si risparmieranno accuse reciproche fino a che Hope non tenterà di colpire la Forrester con uno schiaffo. Steffy riuscirà a bloccarla appena in tempo. Anche Brooke e Ridge discuteranno della rottura e ognuno di loro difenderà il proprio figlio.

Mentre Thomas giungerà a Parigi con il figlio, Luna verrà informata da Zende e R.J. della decisione dello stilista che di certo inciderà sul futuro dell'azienda e di "Hope for the Future". Mentre Luna spererà in un recupero per la coppia, i due cugini concorderanno con l'idea di prendere in mano le sorti della collezione di Hope, diventando i nuovi stilisti, occupando il posto lasciato vuoto da Thomas.

Il doppio rifiuto di Hope

Cosa ha portato Thomas a lasciare Los Angeles? Dopo aver proposto la prima volta a Hope di sposarlo, lo stilista aveva accettato un rifiuto con la scelta della Logan di portare il suo anello di fidanzamento legato a una catenina e vicino al suo cuore. Dopo qualche tempo, vista la crescente sintonia tra i due, Thomas aveva fatto di nuovo la proposta di matrimonio. L'ennesimo rifiuto ha portato il Forrester a prendere la decisione di chiudere per sempre.