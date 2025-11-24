Questo lunedì 24 novembre si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne: sia Fanpage che Lorenzo Pugnaloni hanno pubblicato le anticipazioni di quello che è successo in studio. La corteggiatrice Nicole ha detto a Flavio Ubirti che si è innamorata di lui, poi gli ha chiesto di sbrigarsi a fare la scelta quando ha visto il bacio che ha dato a Martina in esterna. Ciro Solimeno, invece, ha portato fuori Ale e si è trovato bene.

Le corteggiatrici si dichiarano a Flavio

Il percorso di Flavio potrebbe essere vicino alla sua conclusione: le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 24 novembre, infatti, svelano che entrambe le corteggiatrici di Ubirti si sono dichiarate molto prese e soprattutto pronte alla scelta.

Nicole, in particolare, ha detto al tronista che si è innamorata di lui e che non riesce più a vederlo in atteggiamenti affettuosi con un'altra.

Anche Martina ha ammesso il suo forte coinvolgimento dopo aver visto un'esterna a Fontana di Trevi che è finita con un bacio appassionato.

Ciro, invece, ha portato fuori Ale e entrambi hanno raccontato che si sono incrociati per caso in palestra qualche tempo fa: l'appuntamento è andato bene e tutti e due l'hanno commentato positivamente.

Sabrina volta pagina con Massimiliano

Le anticipazioni che sono trapelate sul trono Over, invece, svelano che Sabrina sta frequentando Massimiliano e in studio è stata mostrata un'esterna che i due hanno fatto e che si è conclusa con un bel bacio.

La dama di Uomini e donne, dunque, ha dimenticato Nicole ed è pronta a rimettersi in gioco.

La conoscenza tra Barbara e Mario, invece, non è decollata perché la protagonista del dating-show non prova attrazione fisica e per questo preferisce rimanere solo amica di Lenti.

Gemma, invece, ha incontrato un signore più giovane di lei (lei ha 76 anni, lui 63) e ha accettato il suo corteggiamento.

Federico delude Marta

Sempre nel corso delle riprese di Uomini e donne del 24 novembre, Federico e Marta hanno parlato dei bei momenti che hanno vissuto in settimana, ma lei è rimasta spiazzata quando lui ha detto che vorrebbe conoscere anche Lucia.

Il cavaliere, dunque, non se la sente di rendere esclusiva la sua attuale frequentazione, anzi continua a guardarsi intorno e di recente ha notato la dama che qualche puntata fa stava per lasciare il programma insieme a Francesco.

Mastrostefano, comunque, sembra aver superato il "no" di Agnese e il suo fidanzamento con Roberto: i due sono andati via in coppia lunedì scorso (in una registrazione che deve ancora andare in onda) e ovviamente oggi non erano agli Elios perché hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere di Canale 5.