Nel corso della settimana che andrà dal 10 al 14 novembre nella soap Un posto al sole, Damiano riceverà una nuova delusione da parte del suo superiore che lo esonererà dalle indagini sulla misteriosa aggressione a Peppe.

Intanto le condizioni di Gianluca metteranno tutti in allarme tanto da spingere Giulia a prendere una drastica decisione. Guido e Mariella si riavvicineranno.

La decisione di Giulia

Dopo le drammatiche vicende che hanno coinvolto Gianluca e la sua inspiegabile fuga, tutti si metteranno in allarme a causa della sua pericolosa dipendenza dall'alcol.

Giulia soprattutto, preoccupata per la sua incolumità, prenderà una drastica decisione. La donna riuscirà a fare al ragazzo un toccante discorso che lo scuoterà e lo richiamerà alle sue responsabilità. Il ragazzo, fragile e indifeso, troverà l'appoggio e il sostegno di una persona davvero inaspettata. Convinto di fare del bene anche a Luca alla fine il figlio di Alberto prenderà una decisione del tutto inattesa.

Damiano e i suoi colleghi invece continueranno ad indagare sulla misteriosa aggressione a Peppe. Proprio nel momento in cui il poliziotto si avvicinerà alla verità, verrà estromesso dalle indagini da Grillo, il suo superiore. Così la posizione di Eduardo si aggraverà ulteriormente. Sabbiese riceverà al contempo una interessante soffiata e insieme a Damiano deciderà di indagare per conto proprio seguendo le indicazioni di Stella, una affascinante donna del quartiere.

Il suo rapporto con Clara diventerà sempre più teso, anche a causa della presenza di questa donna nella sua vita.

La decisione di Castrese

Mentre Bice continuerà ad assillare Mariella circa il suo folle piano per riappropriarsi dei soldi che le ha sottratto Troncone, Sasà si accorgerà che il suo compagno non è più felice come all'inizio della loro relazione. Castrese infatti gli confesserà di essere dispiaciuto per non essere riuscito a trovare un'intesa con suo padre Espedito e che si sente in colpa per aver ceduto il marchio di famiglia ai Gagliotti. Lo stesso Castrese si convincerà che ora che ha fatto coming out è giunto il momento di attaccare i Gagliotti e di dimostrare di essere stato vittima di un ricatto.

Mariella sarà un po' scettica al riguardo ma basterà l'intervento di Guido a sbloccare la situazione. Guido infatti proporrà di fare incontrare Espedito e suo figlio a casa di Mariella e sarà proprio il suo intervento a far riflettere il padre di Castrese su quanto accaduto nella sua famiglia. Roberto, invece, continuerà a spronare Marina a non mollare e a rimanere dalla sua parte sfruttando a loro favore la dipendenza di Vinicio dalla droga per screditare la famiglia Gagliotti. Giordano però sarà scettica e non più d'accordo a rovinare la vita del giovane. Micaela invece continuerà ad avere difficoltà ad andare in onda alla radio e con il suo temporaneo disagio costringerà Manuela a sostituirla ancora una volta.

Ipotesi su Clara e Eduardo

Eduardo Sabbiese, in crisi con Clara a causa del suo comportamento, si avvicinerà a Stella: non è ancora chiaro se tra i due nascerà qualcosa, ma è certo che la sua presenza nella vita di Sabbiese lo allontanerà inevitabilmente dalla sua famiglia. Eduardo, infatti, a causa del suo comportamento aggressivo e sconsiderato continuerà a litigare con sua moglie e non si esclude che la presenza di un'altra donna nella sua vita possa allontanarlo definitivamente dalla sua famiglia e dalla sua nuova vita da uomo perbene. Potrebbe essere proprio questa nuova conoscenza a riportare Eduardo e riprendere la sua vecchia vita da boss di quartiere tradendo definitivamente la fiducia di Clara e di chi gli sta intorno.