Negli episodi di Beautiful in onda dal 22 al 27 dicembre, Steffy non ne potrà più del comportamento di Deacon e gli dirà espressamente di non tormentare più Finnegan sul fatto che Sheila è ancora viva. Inoltre Luna confesserà a RJ di averlo tradito con Zende la notte della festa in onore di Eric ed il figlio di Ridge accuserà il cugino di avere approfittato del momento di difficoltà della ragazza.

Il 25 e 26 dicembre la serie tv americana non andrà in onda: al suo posto su Canale 5 ci saranno due film natalizi.

Deacon è convinto che Sheila è viva

Luna non ce la farà più a mantenere il segreto e confesserà ad RJ di averlo tradito con Zende, ma si giustificherà dicendo che quella notte era sotto effetto di stupefacenti.

Questo aspetto le ha impedito di essere lucida e di capire cosa stesse realmente accadendo. Il giovane Forrester resterà scioccato di fronte alle affermazioni della sua amata e se la prenderà con Zende, colpevole a suo parere di avere approfittato della debolezza di Nozawa.

Nel frattempo Deacon ripenserà a quanto visto in obitorio e si convincerà sempre di più che Sheila non è morta e che c'è una spiegazione reale ai messaggi che Sheila ha ricevuto da una certa Sugar, la quale non potrà che essere coinvolta in tutta la vicenda. Sharpe si attiverà in ogni modo e ragionerà a chi chiedere informazioni.

Poppy spera di recuperare un rapporto con Luna

Steffy sarà infuriata per il comportamento di Deacon e sarà convinta del fatto che non ha pienamente metabolizzato la morte di Sheila, al punto da pensare di essere ancora viva.

La figlia di Ridge però vorrà porre fine a questa storia definitivamente ed insieme a Finnegan andranno da lui, facendogli presenti di non fantasticare più nulla.

Nel frattempo RJ risulterà essere molto scosso per quanto successo la notte della festa in onore di Eric e per questo incolperà apertamente Zende per avere approfittato del momento di difficoltà della ragazza. Quest'ultima intanto continuerà a giustificare il suo operato, mentre Zende esternerà a Poppy e Carter il proprio timore per quanto sta succedendo con il cugino e che non aveva compreso che Luna non fosse lucida.

In tutto questo, Nozawa senior farà presente che ha interrotto l'assunzione della sue mentine speciali, poiché è suo grande desiderio di recuperare un rapporto con la figlia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Deacon si è mostrato convinto del fatto che Sheila è viva. A rendere questa ipotesi molto concreta sono stati dei messaggi rinvenuti di una certa Sugar, inviati nel cellulare dell'anziana Carter.

Finnegan inizialmente si è mostrato scettico che potesse essere vero, ma poi ha iniziato a prendere sul serio ogni cosa [VIDEO].

Steffy, invece, non ha gradito l'atteggiamento di Sharpe e si è confrontato con lui invitandolo a non coinvolgere il marito nelle sue teorie complottistiche.