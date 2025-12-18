Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 22 al 27 dicembre svelano che Luna confesserà a R.J. di aver avuto una notte di passione con il cugino Zende. Anche dopo aver saputo che la fidanzata era stata involontariamente drogata, il giovane andrà via infuriato.

Deacon dubbioso sulla morte di Sheila

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 dicembre prendono il via dall'incontro tra Finn e Deacon. Quest'ultimo racconterà al medico di esser certo che Sheila sia ancora viva, dopo aver visto durante la cremazione che il cadavere aveva dieci dita dei piedi e non invece nove come la signora Carter, dopo che aveva finto di essere stata attaccata da un orso.

Anche se Finn proverà a convincerlo che le sue parole sono frutto del dolore, Deacon sarà convinto delle sue parole.

Alla Forrester, Steffy incoraggerà il fratello R.J. a disegnare la nuova linea di 'Hope for the Future' insieme a Zende e Luna. Quest'ultima, ancora turbata e divorata dai sensi di colpa per aver trascorso una notte con Zende dopo aver preso le droghe della madre in maniera involontaria, deciderà di confessare tutto a R.J. Zende, nonostante le sue perplessità, deciderà di appoggiare la scelta di Luna.

Zende appoggia la scelta di Luna

Deacon sarà convinto che Sheila ancora una volta abbia messo in scena la sua morte, ma che in realtà sia ancora viva, intanto Finn comincerà a pensare che forse Sharp non si stia sbagliando.

Steffy al contrario si convincerà che Deacon stia solo elaborando il suo lutto. Ma la situazione si complicherà nel momento in cui Deacon troverà nel computer di Sheila alcuni messaggi provenienti da una certa Sugar. Quindi Steffy si recherà al ristorante da Deacon per affrontarlo. Davanti all'uomo, la giovane Forrester lo spingerà a mettere un punto definitivo alla questione.

Luna confesserà a R.J. di aver trascorso una notte con Zende, aggiungendo che si trovava sotto l'effetto di mentine drogate della madre e che il cugino non si era reso conto del suo stato alterato. R.J. non riuscirà a credere alla ragazza e alla fine andrà via su tutte le furie.

Intanto, Zende confesserà a Poppy e Carter di sentirsi in colpa.

Poppy, dal canto suo, affermerà di aver smesso di usare le droghe per riavvicinarsi alla figlia.

Programmazione della soap nei giorni di festa

Intanto ci saranno dei piccoli cambiamenti nella programmazione di Beautiful durante la settimana di Natale. La longeva soap americana, infatti, non andrà in onda giovedì 25 e venerdì 26 dicembre.

Per non far perdere il filo della narrazione ai telespettatori, Mediaset, infatti, ha deciso di fermare la messa in onda della serie durante i giorni festivi, così come deciso anche per Tempesta d'amore e Forbidden Fruit.