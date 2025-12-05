Rob, nome d’arte di Roberta Scandurra, ha vinto la diciannovesima edizione di X Factor, uno degli show musicali più seguiti in Italia. La finale, andata in onda il 5 dicembre 2025, si è svolta in una cornice spettacolare: Piazza del Plebiscito a Napoli, scelta come grande palco a cielo aperto per l’ultimo atto del talent prodotto da Sky e Fremantle. In questo scenario, davanti a migliaia di spettatori, la giovane artista siciliana è stata incoronata come nuova voce emergente del panorama musicale italiano.

Scadurra, in arte Rob, ha 20 anni ed è originaria di Trecastagni in provincia di Catania, ha conquistato pubblico e giuria grazie a uno stile personale che unisce pop-rock, suggestioni punk e una presenza scenica sempre incisiva.

Cresciuta artisticamente nella squadra della sua giudice e coach Paola Iezzi, si è imposta settimana dopo settimana per autenticità, grinta e capacità interpretativa.

Durante la finale, Rob ha presentato il suo inedito “Cento ragazze”, brano che ha evidenziato ancora una volta la sua identità musicale e che ha convinto il pubblico da casa, portandola al primo posto. La vittoria le garantisce anche un contratto discografico con Warner Music Italia, segnando l’inizio della sua carriera professionale.

La sua affermazione a X Factor 2025 rappresenta l’ingresso sulla scena italiana di una nuova voce femminile capace di raccontare, attraverso musica ed energia, la complessità della propria generazione.

Durante la finalissima di Napoli, Rob ha portato sul palco le sue migliori interpretazioni, ripercorrendo i momenti più significativi del suo percorso e presentando infine il suo inedito “Cento ragazze”. Il televoto l’ha premiata, riconoscendo in lei la combinazione di talento, autenticità e modernità che ha segnato questa edizione.

Il percorso di Rob a X Factor 2025

L’edizione 2025 del talent ha visto Rob emergere progressivamente fin dalle audizioni, dove era stata individuata dai giudici come una delle potenziali rivelazioni della stagione. Seguita da Paola Iezzi, già protagonista di altre edizioni di successo del format, Rob ha puntato tutto sulla coerenza del suo percorso musicale: scelte originali, voce graffiante e un approccio alle performance sempre personale e riconoscibile.

Il pubblico ha premiato Rob settimana dopo settimana, apprezzando non solo la sua vocalità ma anche la capacità di rinnovare il proprio repertorio e la propria presenza scenica a ogni puntata. Il costante equilibrio tra vulnerabilità e potenza espressiva l’ha trasformata in una delle figure più identitarie dell’intera edizione.