La nona puntata di Amici andrà in onda il 23 novembre ma è stata registrata giovedì scorso, quindi sul web sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo. I professori hanno promosso tre talenti che si sono presentati ai casting della settimana, e tra loro c'è un volto già noto. Nella classe è entrato Lorenzo Salvetti, un giovane cantante che solo un anno fa ha partecipato a X Factor e si è classificato al quarto posto in finale.

Un volto noto tra le new entry

Le anticipazioni della nona puntata di Amici svelano che la classe si è arricchita di tre elementi: gli insegnanti hanno consegnato la maglia da titolare a due cantanti e a una ballerina di danza classica.

Al termine della registrazione del 20 novembre sono trapelati i nomi delle new entry della scuola: Giorgia per il ballo, Elena e Lorenzo per il canto.

Ecco Lorenzo, uno dei tre nuovi ingressi della registrazione di oggi.#Amici25 pic.twitter.com/ace5G33RFw — AMICI NEWS (@amicii_news) November 20, 2025

Quest'ultimo è un volto già noto tra gli appassionati di talent, anche perché ha partecipato a X Factor solo un anno fa.

Il giovane cantautore faceva parte della squadra capitanata da Achille Lauro e in finale si è classificato quarto, quindi ad un passo dal podio.

Visto che quest'esperienza non gli ha portato il successo che sperava, Lorenzo ha deciso di riprovarci facendo i casting di Amici.

Le opinioni degli utenti di X

La scelta della produzione di Amici di dare il banco a un ragazzo che ha partecipato a un altro talent nel 2024, ha un po' diviso il pubblico.

"Quindi ora la scuola è aperta a influencer e a talenti già scoperti?", "Adesso prendono pure gente da X Factor, che roba ridicola", "Solitamente si aspetta qualche anno prima di cambiare talent, stavolta non è passato nemmeno un anno", "Un conto è fare i provini di X Factor e poi entrare ad Amici, ma lui è arrivato in finale e non è giusto per gli altri", "Lui è bravissimo", "Mangerà in testa a tutti i cantanti", "Finalmente uno capace", "Lo adoro", "Edizione salvata", "Ora si fa interessante", "Anche Gaia fece una cosa del genere", "Quindi abbiamo il vincitore", si legge su X in queste ore.

Tre titolari contesi

Lorenzo, Elena e Giorgia sono entrati nella scuola di Amici, ma non hanno ancora un professore di riferimento.

Tutte e tre le new entry, infatti, sono apprezzate da più di un insegnante e per questo saranno loro a decidere chi li seguirà al pomeridiano e anche al serale.

Nell'ultima registrazione non ci sono state eliminazioni, ma alcuni titolari sono finiti a rischio dopo le gare di canto e di ballo: Flavia e Plasma non hanno convinto le giurate Noemi e Fiorella Mannoia, mentre nella danza non hanno brillato Alessio, Emiliano e Paola.

Le sfide della settimana, invece, hanno avuto tutte un esito positivo: Riccardo e Pierpaolo hanno battuto i loro avversari e sono rimasti nella scuola.