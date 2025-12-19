S'intitola Guerrieri - La regola dell'equilibrio, ed è la nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann che racconta di strane sparizioni e inquietanti omicidi. L'attore che ha impersonato Dante Balestra in Un Professore diventa Guido Guerrieri, avvocato penalista barese.

La nuova serie tv Rai in sei puntate, che arriverà a gennaio 2026, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, noto giallista italiano. La regia è di Gianluca Tavarelli. Un legal drama caratterizzato non solamente da indagini e intrighi ma soprattutto da profonde inquietudini morali, dal confronto con personaggi spesso borderline e dai tanti chiaroscuri esistenziali.

Alessandro Gassmann interpreterà un avvocato penalista tormentato, con un forte spessore etico ma tante ombre. L'attore, in una recente intervista, ha spiegato di essersi affezionato molto a questo personaggio e ha presentato la serie come un prodotto “che commuove, fa riflettere, fa arrabbiare, fa ridere”.

Gassman avvocato nella serie Guerrieri - La regola dell'equilibrio

Da un punto di vista narrativo la serie unisce varie trame tratte da tre romanzi di Carofiglio con protagonista l'avvocato Guerrieri. Vale a dire Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie e La regola dell’equilibrio. In ogni puntata l'avvocato affronterà dei casi complessi. Inoltre, dovrà confrontarsi con una sparizione misteriosa e un inquietante omicidio.

Guerrieri dovrà anche difendere un giudice, suo amico, accusato di corruzione. E questo, nei romanzi del giallista, è il caso più delicato per il personaggio, dato che lo costringe a confrontarsi con le proprie convinzioni morali.

Dopo Lolita Lobosco, la Rai torna dunque ad ambientare una sua fiction a Bari. In Guerrieri, la location diventa fortemente identitaria, anche se il regista e gli sceneggiatori hanno puntato a creare un ritmo da legal europeo. Non bisogna aspettarsi troppa azione, come nei thriller americani, ma più dialoghi e tensione psicologica.

Nei libri di Carofiglio, Guido ha una moglie, Sara, e una fidata praticante, Consuelo. Collabora poi spesso con l'ispettore Tancredi. La Rai non ha ancora presentato il cast ufficiale, ma alle riprese che si sono svolte fra Puglia e Lazio nel 2024 hanno partecipato attori noti come Ivana Lotito, Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Michele Venitucci, Lea Gavino e Michele Ragno.

Nuove Rai 2026: novità e nuove stagioni

Qualche giorno fa, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, ha presentato a Roma durante l'evento Un racconto infinito i titoli delle serie che andranno in onda tra gennaio e maggio 2026. L'offerta è ricchissima, tra nuove serie originali, nuove stagioni di legal, thriller e period drama.

Uno dei ritorni più attesi è quello di Don Matteo, la quindicesima stagione arriverà molto presto: l'8 gennaio 2026. Nel cast ci saranno Raoul Bova nel ruolo di don Massimo, ovviamente Nino Frassica, nel ruolo di Cecchini, Nathalie Guetta, nel ruolo di Natalina, e Francasco Scali, nel ruolo di Pippo. Confermata anche la presenza di Maria Chiara Giannetta e di Maurizio Lastrico.

Nel 2026 arriva anche la terza stagione di Cuori, con la crisi fra Delia e Alberto. C'è poi altissima attesa per la quinta stagione di Imma Tataranni: la serie racconterà come Imma affronta la solitudine, con Pietro lontano e Vitali a Napoli. Nel 2026 tornerà anche Rosa Ricci nella sesta stagione di Mare Fuori.

Per quanto concerne le novità, la direttrice di Rai Fiction ha parlato poi de La preside, la nuova fiction con Luisa Ranieri ambientata nella provincia di Napoli. Un'altra fiction al femminile sarà Roberta Valente, notaio in Sorrento. Poi Claudio Bisio interpreterà un commissario pasticcione in Uno sbirro in Appennino.