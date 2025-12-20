Nella soap La Promessa [VIDEO] ci sarà molto presto all'arresto della marchesa Cruz. Il punto di svolta arriva nella puntata in onda il 20 dicembre su Rete 4, quando Manuel trova un bottone nella mano di Jana. Nella puntata del 21 dicembre, poi la marchesa chiederà aiuto a Petra. Jana ha subito una tremenda aggressione che l'ha lasciata lascia in fin di vita. E l'unico indizio che può aiutare a identificare un responsabile è appunto un piccolo bottone. Intanto, Curro corre a chiamare il medico nel momento in cui Jana sembra offrire un flebile segno di miglioramento.

La Guardia Civile torna nella tenuta per indagare sull'aggressione. Ma, intanto, Manuel si è già fatto un'idea: quel bottone appartiene alla vestaglia di Cruz.

La Promessa, Manuel contro Cruz nella puntata serale del 20 dicembre

Nella puntata de La Promessa, eccezionalmente in onda il 20 dicembre alle 19:42 su Rete 4, Manuel riconosce immediatamente quel bottone. E ne resta ovviamente sconvolto. Il prezioso indizio viene consegnato alla Guardia Civile. E diventa così una prova schiacciante nelle mani di Burdina. A partire da questo momento, la marchesa finisce in un pericolosissimo vortice di sospetti e accuse. Interrogata dalla Guardia Civile, la marchesa nega ogni coinvolgimento con l'incidente che ha quasi ucciso Jana.

Il problema è che tutta la famiglia inizia fortemente di lei. Anche Manuel, che non vorrebbe crederci, riconosce che l'indizio recuperato è una prova all'apparenza inconfutabile. Ancora più incerto appare Curro. Il fratello minore e segreto di Jana non ha mai avuto simpatia nei confronti della marchesa. Per esempio, ha già sospettato che l'intrigante Cruz Ezquerdo de Luján fosse collegata alla morte della madre Dolores e di Tomás, ma l'idea che possa essersi spinta a un'aggressione così vile non lo convince.

Curro, dunque, dubita che l'arresto sia la soluzione migliore e che Cruz sia la vera responsabile del tragico destino della sorella. Il giovane è combattuto. La ragione lo spinge a odiare la marchesa ma l'istinto lo spinge a dubitare della sua colpa.

Più avanti, Curro confida a Ramona di credere nell'innocenza della signora de Luján. Nella puntata 556, il pubblico assisterà alla morte di Jana. Un evento che pone la marchesa in estrema difficoltà.

La Promessa, Petra si ribella a Cruz prima dell'arresto

Capendo che la situazione sta precipitando, Cruz compie un gesto davvero disperato. Nella puntata in onda il 21 dicembre, Cruz alle ore 19:40, chiede a Petra di dichiararsi colpevole al posto suo. Malgrado le suppliche della marchesa, Petra rifiuta categoricamente di sacrificarsi. E non solo: presa dalla collera, la governante accusa Cruz della morte di suo fratello Feliciano, suo fratello. Petra dice apertamente di aver atteso questo momento per vendicarsi: "Ho aspettato tanto questo momento".

Ed è così che Cruz viene arrestata davanti a tutti. La marchesa continua ovviamente a proclamarsi innocente, ma nessuno le crede più. Condotta in carcere con l’accusa di aver ucciso Jana, Cruz viene in pratica abbandonata. Alonso è deluso mentre assiste impotente all'ennesima tragedia che sconvolge l'unità morale della famiglia e che mette in crisi la reputazione dei Luján.

La marchesa fuori dai giochi, la confessione dell'attrice

Le anticipazioni spagnole rivelano che Cruz non rientrerà più a La Promessa. Anche la sua stanza sarà occupata da qualcun altro: da Leocadia, la figura destinata a prendere il suo posto nella gerarchia della casa e a mettersi in evidenza come nuova darklady. Tutta la famiglia Luján dovrà riorganizzarsi, cominciando a vivere senza un pilastro.

La stessa tenuta si rinnoverà senza l'ombra di Cruz. Solo più avanti si scoprirà che Cruz non è la vera assassina di Jana.

Tale verità emergerà solo dopo la sua uscita di scena. La marchesa non tornerà più se non come pensiero nella mente dei nobili e della servitù. E Cruz pagherà per un crimine che non ha commesso.

La sua innocenza verrà scoperta troppo tardi. A ogni modo, la marchesa non tornerà alla tenuta. E non per scelta narrativa: sembra che l'uscita di scena di Cruz sia stata decisa dall'attrice che l'ha sempre interpretata, Eva Martin. In un'intervista rilasciata a El Indipendiente, ha spiegato che lavorare in una soap giornaliera è faticoso, un lavoro che richiede un impegno costante. “Una serie quotidiana è un lavoro intenso… gli attori hanno bisogno di una pausa”, ha detto. Ha aggiunto poi che il personaggio di Cruz un po' le manca, ma che un ritorno non è nei suoi piani.