Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che verranno trasmesse dal 29 dicembre al 3 gennaio svelano che Kaya avrà il sospetto che Erim sia suo figlio. Per verificare la sua ipotesi, l'uomo riuscirà a sottrarre il DNA del ragazzo per farlo analizzare e scoprire se è compatibile con il suo.

Ender proibisce a Kaya di vedere Erim

Il tutto inizierà dalle tensioni che nasceranno tra Kaya e Ender. Quest'ultima comincerà a nutrire dei sospetti sul comportamento del suo ex. Nel frattempo, Kaya comincerà a pensare che Ender gli abbia tenuto nascosto che in realtà Erim sia figlio suo e non di Halit come tutti hanno sempre creduto.

La situazione si farà più complicata nel momento in cui Ender verrà a conoscenza del fatto che Kaya, senza il suo permesso, ha portato Erim ad un concerto. Su tutte le furie, la donna proibirà a Kaya di rivedere in futuro Erim. Kaya, però, non si lascerà demoralizzare dall'accaduto, ma determinato a scoprirà la verità circa la paternità del ragazzo, riuscirà a sottrarre un campione di DNA di Erim per farlo analizzare.

Asuman fa sorgere dei dubbi a Zeynep su Alihan

Tra Zeynep e Alihan la relazione procederà senza intoppi. Asuman, però, continuerà a minare la serenità della figlia insinuando nella sua mente il dubbio che in realtà Alihan la stia solo prendendo in giro e che non abbia alcuna intenzione di sposarla.

Asuman, inoltre, ignorando le richieste delle figlie di non intromettersi, insisterà davanti ad Alihan per conoscere la data delle nozze.

Kaya inviterà a cena Ender con lo scopo di riprendere la relazione amorosa con lei interrotta anni prima. Infine, Yildiz farà delle indagini sul passato di Ender cercando informazioni nel vecchio quartiere della donna. Cadendo però vittima della sua stessa ingenuità, Yildiz verrà ingannata da un gruppo di truffatori che si prenderanno gioco di lei.

Riassunto delle puntate precedenti: Zeynep rapita da Dundar

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha vissuto momenti di grande terrore. La giovane, infatti, è stata rapita da Dundar, che non ha accettato il fatto di essere stato abbandonato all'altare.

Contestualmente, l'uomo per ricattare Zeynep ha fatto rapire anche la madre Asuman. A risolvere la situazione, salvando la vita ad entrambe, è stato Alihan che capendo la gravità della situazione ha prima liberato Asuman per poi chiedere ad Halit di intervenire contattando il padre di Dundar. Zeynep, salvata in extremis, si è subito dedicata alla quotidianità per superare il trauma.