Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 luglio svelano che Luca sarà vittima di una truffa telefonica e ciò getterà il medico nello sconforto.

Greta e Roberto sempre più vicini

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio prendono il via da un gesto inatteso di Marina nei confronti di Greta che rischierà di rompere l'equilibrio precario della sua relazione matrimoniale. Le conseguenze delle azioni di Marina avranno dei risvolti che neanche lei poteva immaginare.

Intanto, la vicinanza tra Roberto e Greta sarà sempre più evidente tanto che la donna cercherà di fare un passo indietro quando potrebbe essere ormai troppo tardi.

Mentre Raffaele, lieto per aver ritrovato finalmente sua moglie, le farà una proposta interessante, Guido e Mariella riceveranno la visita del maggiordomo di Cutugno. Quest'ultimo dovrà assecondare le richieste del barone deciso a riconquistare Bice.

Jimmy apatico, Manuela e Jimmy preoccupati

Luca, dopo aver vissuto un periodo sereno, sarà tristemente vittima di una truffa telefonica e ciò lo farà precipitare in una spirale di sconforto. Una visita inaspettata alla Terrazza però gli ridarà il sorriso.

In vacanza con in Calabria, Jimmy verrà invitato da sua madre a stare con i coetanei piuttosto che con gli adulti, ma il ragazzo si mostrerà sempre più apatico.

Nel frattempo, Manuela e Jimmy attenderanno il responso dei test effettuati da Niko presso lo psicologo. Micaela, però, dovrà fare i conti con un'iniziativa inattesa del figlio.

Anna si riappacificherà con la madre e Alberto ne gioirà anche se sarà preoccupato per la sua distanza con Gianluca. Un incontro con il ragazzo avvenuto per caso potrebbe dare all'avvocato la possibilità di ricucire con lui.

Roberto e Marina in crisi

Roberto cederà di nuovo alla sensualità di Greta? Non è da escludere che l'avvicinamento tra i due ormai ad uno stadio avanzato non porti Feri a tradire ancora Marina, ormai esasperata dalla presenza sempre più invadente della donna nella vita di suo marito. Per scoprire cosa accadrà all'interno di questo non nuovo triangolo amoroso non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.