Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 luglio svelano che Mert incastrerà il suo socio Kerim facendolo cogliere in fragrante dalla polizia mentre scassina la cassaforte di Halit.

Halit lascia Ender

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio prendono il via dal clima teso che si respirerà tra Halit e Ender per via delle incomprensioni che Yigit farà emergere. Intanto Mert e Kerim metteranno a punto un piano per derubare Halit. Ciò che Kerim ignorerà è che si tratta di un piano del suo socio che vorrà conquistare la fiducia di Argun.

Infatti, Mert farà cogliere in fragranza dalla polizia Kerim che verrà arrestato.

Aiutata da Yigit e Aysel, Yildiz per riprendersi il figlio farà credere ad Halit che la tata assunta da Ender da dei farmaci al figlio per farlo dormire ed userà una registrazione di Ender che riprende Aysel facendola passare per un rimprovero durissimo verso il piccolo Halit Can. Argun a questo punto deciderà di lasciare Ender.

Mert sposa Zehra

Mert sposerà Zehra acquistando potere nella famiglia Argun. Inoltre, non farà arrivare le lettere di Kerim ad Halit in modo tale da non essere screditato ai suoi occhi. Sahika, frattanto, sospettando della buona fede di Mert, organizzerà un piano per screditarlo e far emergere la sua natura.

Ender e Kaya avranno modo di confrontarsi comprendendo che la fine del loro matrimonio è stata orchestrata da Sahika e dalle sue intromissioni e la donna confesserà di essersi pentita delle sue scelte. Intanto, con l'intenzione di ritirarsi per un periodo presso la sua fattoria, Halit nominerà Mert amministratore delegato della Holding.

Nel frattempo un incidente di cui Halit sarà vittima romperà per sempre gli equilibri familiari. Yildiz, Ender e Sahika decideranno di non dire nulla circa la verità sull'accaduto. Il testamento di Halit lascerà Yildiz nei guai dal punto di vista economico mentre Yildiz ed Ender cercheranno un modo per ostacolare l'ascesa di Mert all'interno dell'azienda.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yigit dopo aver scoperto del matrimonio a sorpresa tra Ender e Halit ha rinnegato sua madre. Yildiz ha perso la custodia del figlio e Kerim si è schierato dalla sua parte. Yildiz disposta a tutto pur di farla pagare a Ender ed Halit e riprendersi il figlio ha preso la decisione di allearsi con la sua nemica Sahika.