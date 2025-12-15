Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano il sequestro di una delle protagoniste. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 22 a mercoledì 24 alle 14:10 su Canale 5, Dundar rapirà Zeynep, ma Alihan riuscirà a salvarla e a portarla a casa. Intanto, Asuman sarà ancora in preda al desiderio di rivelare alla figlia minore la verità su Mustafa.

Dundar perde la testa e rapisce Zeynep

Dundar perderà completamente la testa dopo essere stato lasciato di punto in bianco da Zeynep, proprio poco prima di convolare a nozze. L’uomo, venditore di automobili, accecato dalla rabbia e dalla delusione, deciderà di compiere un gesto estremo e rapirà la sua ex fidanzata.

Zeynep, improvvisamente catapultata in una situazione drammatica e pericolosa, si renderà conto della gravità della condizione in cui è finita e cercherà con tutte le sue forze di far ragionare Dundar. La giovane proverà a convincerlo che ciò che sta facendo non solo è moralmente sbagliato, ma costituisce anche un reato gravissimo che potrebbe avere conseguenze irreparabili per entrambi. Nonostante i tentativi di dialogo e le suppliche di Zeynep, Dundar non vorrà ascoltare alcuna parola e continuerà imperterrito nel suo folle piano. La tensione salirà alle stelle e la protagonista vivrà momenti di grande paura, consapevole di non poter contare sulla ragionevolezza del suo ex compagno. A risolvere la situazione sarà Alihan, l’imprenditore che, con determinazione e coraggio, riuscirà a rintracciare Zeynep e a salvarla dal sequestro.

Grazie al suo intervento tempestivo, la ragazza verrà riportata a casa sana e salva, ponendo fine a un incubo che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti.

Asuman vuole svelare a Zeynep la verità su Mustafa

Nel frattempo, Zeynep cercherà con fatica di tornare alla normalità dopo il traumatico rapimento da parte di Dundar. La giovane sarà ancora scossa dall’esperienza vissuta, ma proverà a riprendere in mano la sua vita quotidiana, circondata dall’affetto dei suoi cari. Asuman, invece, sarà tormentata dal desiderio di essere finalmente sincera con sua figlia e deciderà di rivelarle una volta per tutte la verità su Mustafa. È bene ricordare infatti chi sia quest’uomo per Zeynep: non è il suo vero padre, bensì il padre di Yildiz, e soprattutto è colui che ha tolto la vita al padre biologico di Zeynep.

Quest’ultimo, come si scoprirà, era l’amante di Asuman, un segreto rimasto nascosto per troppo tempo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep ha avuto un attacco di panico

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Zeynep ha manifestato molti dubbi a un passo dalle nozze con Dundar. È stata Yildiz a rivelarle che Alihan, in realtà, non ha mai avuto alcuna intimità con Ender, come quest’ultima le aveva fatto credere attraverso foto costruite appositamente per ingannarla. Nel frattempo, Zeynep ha avuto un attacco di panico mentre provava l’abito da sposa, segno evidente delle sue incertezze e del peso emotivo che stava vivendo. Asuman, di fronte alla fragilità della figlia, ha cercato di farla riflettere, invitandola a valutare attentamente se fosse davvero il caso di convolare a nozze con Dundar, considerati i suoi dubbi e il suo stato d’animo.