Le anticipazioni di Forbidden fruit annunciano due crimini ai danni di una delle protagoniste, di cui uno avrà conseguenze sulla domestica Aysel. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Erim tenterà di strangolare Yildiz, ma fortunatamente l’arrivo di Aysel eviterà la tragedia. Proprio quest’ultima, però, finirà vittima di un avvelenamento da parte di Sahika, che, in realtà, avrebbe voluto sbarazzarsi di Yildiz. A causa di un imprevisto, però, nel mirino finirà la cameriera, ma anche in questo caso la vicenda non porterà a conseguenze gravi.

Erim vuole sbarazzarsi di Yildiz

Erim sarà travolto dal dolore per la presunta morte della madre Ender e non riuscirà a superare il trauma, nonostante i tentativi di Halit di affidarlo a diversi psicologi. La fragilità del ragazzo verrà manipolata da Sahika che lo spingerà contro Yildiz. La donna, infatti, farà credere a Erim che sia stata proprio Yildiz a fare del male a Ender e, a causa del lavaggio di cervello subito, il giovane arriverà a compiere un gesto estremo: tenterà di strangolare la matrigna, mettendo seriamente in pericolo la sua vita. L’intervento tempestivo di Aysel, fortunatamente, eviterà la tragedia.

Sahika prova ad avvelenare Yildiz

Nel frattempo, la cattiveria di Sahika si manifesterà in tutta la sua forza quando la donna deciderà di liberarsi definitivamente di Yildiz.

Convinta che la presenza della consorte di Halit rappresenti un ostacolo ai suoi piani, Sahika organizzerà un piano di avvelenamento. Tuttavia, l’impresa non andrà come desiderato: un imprevisto farà sì che la domestica Aysel diventi la vittima del veleno. Nonostante il pericolo, l’avvelenamento non avrà conseguenze fatali. Inoltre, Sahika farà in modo che Halit non venga a sapere che la cameriera di villa Argun è stata avvelenata, corrompendo i medici affinché rivelino un’altra verità. Aysel verrà quindi convinta che il suo malessere sia stato causato semplicemente dal troppo stress dell’ultimo periodo. Tale diagnosi, però, solleverà dubbi in Yildiz, che non crederà affatto a questa spiegazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ender ha acquistato le azioni di Zerrin

Nelle precedenti puntate di Forbidden fruit, andate in onda su Canale 5, Ender è arrivata a sorpresa al consiglio di amministrazione della Argun Holding rivelando di possedere il 15% delle azioni, lasciando Halit sbigottito. L'ex moglie del signor Argun ha spiegato di aver acquistato le azioni da Zerrin. Anche Alihan è rimasto senza parole per quanto fatto da sua sorella. Halit si è quindi infuriato con Zerrin, perché ora Ender ha potere decisionale nella sua azienda. Intanto, Yildiz ha provato a incastrare Kemal, mostrando a suo marito alcune foto del genero in compagnia di Ender. Nel frattempo, Dundar non ha tollerato la vicinanza tra Zeynep e Hakan, ma ha cercato di non mostrarsi troppo geloso della fidanzata.