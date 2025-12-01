Nel pomeriggio di domenica 30 novembre, Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi si sono chiusi in sauna e lontano da occhi indiscreti hanno fatto una riflessione sul loro rapporto. Il concorrente di Scampia ha ammesso di aver affrontato al meglio l'avventura al Grande Fratello grazie alla concorrente di Nemi, ma da alcune settimane ha notato un cambiamento da parte della ragazza.

Il confronto tra Domenico e Benedetta

Tra Benedetta e Domenico c'è sempre stato un bel feeling al GF, tanto che anche la compagna di lui se n'è accorta e ha messo dei paletti.

A tre settimane dalle fine del reality show, i due inquilini si sono ritrovati a fare una riflessione su quello che è stato il loro rapporto. Domenico ha affermato: "Se devo parlare del mio percorso qui dentro e di tutto quello che è successo, devo dire che la persona che più mi ha dato sei stata tu ". A detta del concorrente concorrente, però, il loro rapporto è stato frainteso all'esterno del programma: "In settimana ti ho vista un po' cambiata, ma non in senso brutto. Fino al giorno del gioco dei ringraziamenti stavamo bene, ma quando ti ho detto che ci sono rimasto male del mancato ringraziamento non so per te cos'è cambiato. Ero sicuro che avevamo trovato un equilibrio oppure sbaglio?".

"Un equilibrio ci sta. Ma se io voglio darti un abbraccio, poi penso a quello che potrebbe accadere fuori quindi mi faccio mille pensieri", ha replicato Benedetta. A quel punto Domenico ha rassicurato l'inquilina sul fatto di essere più sciolta e non pensare a ciò che potrebbe accadere lontano dai riflettori: "Tu fallo e basta. Se io voglio giocare con te è perché sento di farlo".

Il precedente

Fin dall'ingresso al GF, tra Benedetta e Domenico si è notato un certo feeling.

La grande intesa tra i due concorrenti ha scatenato la gelosia di Valentina, tanto che la donna è entrata in casa per chiedere al compagno di darsi una calmata. Vedendo che i due continuavano ad essere vicini, Valentina è tornata nuovamente in casa per mettere dei paletti.

In questi giorni, però, tra Benedetta e Domenico sembra essere tornata la complicità di prima.

GF: Valentina torna in casa

Stando alle anticipazioni sull'11^ puntata del GF, è emerso che stasera Valentina tornerà nella casa per incontrare il suo compagno Domenico.

A quanto pare la donna metterà alle strette il concorrente, visto che nelle scorse settimane in un post sui social aveva detto di aver messo un punto alla loro relazione.

A questo punto non è dato sapere come reagirà il concorrente di Scampia, così come non è chiaro se Valentina deciderà di incontrare anche Benedetta che diverse volte l'ha definita una "rovina famiglie".