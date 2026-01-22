Ieri, 21 gennaio alle ore 21:00 presso l'Allianz Arena di Torino è stata giocata Juve-Benfica valida per la Champions League. Durante il match vinto per 2-0 dai bianconeri, i tifosi hanno deciso di fare una standing ovation per il loro capitano Manuel Locatelli. Nel post-partita ai microfoni di Prime Video il centrocampista ha affermato: "Ricevere questo dai tifosi della squadra che amo, per me è una gioia doppia".

Le dichiarazioni di Locatelli

Il centrocampista della Juventus era stato messo in discussione per la fascia di capitano. Stando al giudizio di alcuni, il 28enne non era all'altezza di ricoprire un ruolo così importante, ma il tecnico Spalletti aveva difeso la sua scelta.

Nella partita di ieri contro il Benfica di Mourinho, i supporters bianconeri hanno deciso di fare una standing ovation per il loro capitano mettendo a tacere i detrattori del centrocampista. Nel post-partita Locatelli si è detto emozionato: "Mi fa piacere, ho avuto momenti difficili in questi anni ma ci metto sempre il cuore. Oggi è stato bellissimo ricevere questo dai tifosi della squadra che amo, per me è una gioia doppia. È stato un momento speciale per me, a volte non li ho convinti ma sono molto felice per stasera. Mi sento bene, credo che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così". Il capitano bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Spalletti: "Il mister mi ha parlato e mi sono messo subito a disposizione.

È un grande allenatore che ha tanto da darci". Infine Locatelli ha ammesso che l'unico rimpianto è quello di non essere riuscito a dare il massimo dopo la mancata convocazione in nazionale per l'europeo, ma oggi è felice.

Il supporto dei tifosi bianconeri

Su X, diversi tifosi della Juve hanno espresso un commento sulla standing ovation a Locatelli.

"Bravo Manuel, ti meriti tutti gli applausi del mondo", ha detto un utente. A fare eco ci ha pensato un altro tifoso: "I momenti difficili ci sono per tutti i calciatori. Forza capitano, non mollare". Un utente ha elogiato la prestazione del centrocampista: "Bravissimo contro il Benfica". Un utente ha invece affermato: "Come recupero palla è uno dei migliori anche se dipende molto dalla caratura degli avversari".