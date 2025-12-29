Chi parteciperà al Grande Fratello Vip? Sul web se lo stanno chiedendo in molti da quando è esploso il caso Signorini, e nelle ultime ore sembra essere trapelato qualcosa di interessante a riguardo. Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, su Instagram ha svelato che Martina De Ioannon avrebbe smentito la sua presenza nel cast della prossima edizione del reality, anzi avrebbe chiarito che neppure Gianmarco Steri sarebbe stato cercato. Gabriele Parpiglia, invece, ha scritto che Aida Yespica avrebbe rinunciato al programma dopo le accuse che Fabrizio Corona ha mosso allo storico conduttore.

Le indiscrezioni sulla coppia di Uomini e donne

Secondo gli ultimi rumor, l'edizione Vip del Grande Fratello prevista all'inizio del 2026 si farà, ma non si saprebbe ancora chi la condurrà e chi saranno i concorrenti.

Il 28 dicembre, ad esempio, Lorenzo Pugnaloni ha risposto così a chi gli ha chiesto se Martina De Ioannon parteciperà al reality come si vocifera da mesi: "A me ha sempre smentito dicendo che nessuno ha chiamato né lei né Gianmarco. Io sapevo il contrario. Vediamo se sarà così o meno".

Secondo l'esperto di gossip, però, la coppia di Uomini e donne sarebbe perfetta per il programma di Canale 5 per diversi motivi: "Loro sarebbero un bel duo che porterebbe auditel, e io lo guarderei solo per loro".

Il blogger, inoltre, ha spiegato che il GF Vip potrebbe essere un'arma a doppio taglio per gli ex tronisti: "Non hanno bisogno del reality lavorativamente e mediaticamente parlando".

Riparte la ricerca dei futuri inquilini della casa

L'inchiesta di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, avrebbe spinto i vertici Mediaset a rimettere le mani sul cast della prossima edizione del Grande Fratello.

Gabriele Parpiglia, infatti, ha raccontato che non ci sarebbero più certezze sui personaggi famosi che varcheranno la soglia della porta rossa a marzo, anzi alcuni già scelti avrebbero rinunciato.

Aida Yespica si sarebbe tirata indietro dopo aver appreso del "caso Signorini", ma anche altri Vip non sarebbero più convinti di voler associare la propria immagine al format di Canale 5.

Stando a quello che si legge in rete nelle ultime ore, a breve dovrebbero ripartire i casting per i futuri inquilini della casa più spiata d'Italia.

L'esordio del Grande Fratello Vip è previsto a marzo

L'unica cosa sulla quale sembrano essere d'accordo tutti quelli che stanno riportando indiscrezioni sul Grande Fratello Vip, è che l'edizione si farà.

Tutto quello che si sta dicendo e scrivendo su Alfonso Signorini, infatti, non avrebbe messo in discussione il programma che, salvo colpi di scena, dovrebbe esordire su Canale 5 all'inizio di marzo.

Nei prossimi mesi trapeleranno ulteriori informazioni sia sui concorrenti che sulla persona che condurrà la trasmissione.