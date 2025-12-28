Nelle ultime settimane si è parlato molto di quello che è stato ribattezzato il "caso Signorini", e i fan del Grande Fratello hanno cominciato a chiedersi cosa ne sarà dell'edizione Vip prevista per marzo 2026. Stando a quello che ha svelato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la prossima stagione del reality non sarebbe in dubbio: si dice che il futuro dello storico conduttore sarebbe in stand-by, invece il cast potrebbe essere del tutto rivoluzionato dopo gli ultimi accadimenti.

Le ultime novità sul Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello tornerà a marzo come previsto, oppure il caso Signorini cambierà il futuro del reality?

I fan se lo stanno chiedendo da giorni, e Gabriele Parpiglia potrebbe avergli risposto tramite la sua newsletter.

Le ultime indiscrezioni sostengono che i vertici Mediaset non avrebbero intenzione di rimandare o annullare la prossima edizione del programma di Canale 5, ma le accuse che Fabrizio Corona ha lanciato al presentatore (presunte avance a personaggi che poi hanno partecipato al GF Vip negli anni scorsi) avrebbero messo in discussione alcune cose che sembravano certe fino a qualche settimana fa.

A condurre la trasmissione la prossima primavera potrebbe essere un volto nuovo, anche perché si vocifera che Signorini sarebbe in stand-by nell'attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda che lo vede coinvolto in prima persona e che l'ex re dei paparazzi sta raccontando nel suo format online Falsissimo.

La rinuncia di Aida Yespica

Sempre secondo Parpiglia, i concorrenti che erano stati scelti prima dell'esplosione del caso Signorini non sarebbero più certi di essere nel cast del Grande Fratello Vip 2026.

Si dice che i vertici Mediaset avrebbero messo in discussione tutti i personaggi che figuravano nell'elenco dei futuri inquilini della casa (lista chiusa e approvata all'inizio di dicembre), e alcuni di loro avrebbero rinunciato a fronte di tutto quello che è successo.

Aida Yespica, ad esempio, si sarebbe tirata indietro dopo aver appreso le accuse che Corona ha lanciato allo storico conduttore del reality.

Casting riaperti per cercare i concorrenti

Da qui a marzo il cast del Grande Fratello Vip potrebbe essere rivoluzionato, anche perché pare che sarebbero stati riaperti i casting per scegliere i personaggi famosi che vorrebbero partecipare alla prossima edizione del reality.

Ad oggi, 28 dicembre, si sa pochissimo sul programma di Canale 5, se non che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2026 e che molto probabilmente a condurlo non sarà Alfonso Signorini ma un altro volto di Canale 5 (si vocifera una tra Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi).