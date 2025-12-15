Cambio programmazione Mediaset nella giornata del 25 dicembre 2025. In occasione della giornata di Natale, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche in daytime e a farne le spese saranno gli appuntamenti con le soap che tutti i giorni appassionano e tengono compagnia a milioni di telespettatori.

Nel daytime, ci sarà spazio per la replica del concerto natalizio de Il Volo e poi a seguire andranno in onda dei film natalizi che condurranno gli spettatori fino all'appuntamento con Caduta Libera, condotto da Max Giusti.

Come cambia la programmazione Mediaset del 25 dicembre 2025

Il palinsesto di Canale 5 per la giornata del 25 dicembre prevede una serie di variazioni importanti che partiranno fin dalle prime ore del mattino.

Al termine del Tg5 della mattina, non ci sarà Mattino 5 condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, bensì ci sarà spazio per la messa in onda di uno speciale del Tg5 e poi a seguire dalle 10 sarà trasmessa la Santa Messa di Natale dal Vaticano, presieduta da Papa Leone XIV.

Subito dopo la Messa, salterà l'appuntamento con Forum: andrà in onda una puntata speciale di Melaverde, che trainerà così l'edizione delle 13 del Tg5.

Stop per La forza di una donna e Forbidden Fruit nel daytime del 25 dicembre

Al termine del notiziario, salteranno tutte le soap che tradizionalmente tengono compagnia al pubblico nel daytime feriale.

Alle 13.45 andrà in onda la replica del concerto di Natale de Il Volo, trasmesso in prima visione nella serata del 24 dicembre su Canale 5.

Il pubblico dovrà fare a meno degli episodi inediti di Beautiful, Forbidden Fruit e Io sono Farah in prima visione assoluta.

Previsto uno stop anche per La forza di una donna che, nelle ultime settimane di programmazione, è stata trasmessa con una doppia puntata pomeridiana su Canale 5, alle 16:05 e alle 18:10, registrando in entrambi i casi ottimi ascolti.

Al termine de il concerto del Volo andrà in onda un film natalizio che darà poi la linea all'appuntamento con Caduta Libera, previsto nella fascia del preserale.

Ascolti in calo per Caduta Libera su Canale 5

Un'edizione che sta facendo fatica a imporsi negli ascolti quella di Caduta Libera, il game show tornato in onda dopo un lungo periodo di assenza nella programmazione della rete ammiraglia Mediaset.

Dopo un ottimo esordio con ben 3,7 milioni di spettatori e uno share del 24%, il quiz ha perso ascoltatori, assestandosi su una media di 2,7 milioni al giorno pari al 18%.

Numeri inferiori rispetto a quelli registrati nello stesso slot orario da L'Eredità, il quiz a premi di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che viaggia su una media di oltre 4,6 milioni di spettatori al giorno.