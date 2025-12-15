Con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 in programma durante la stagione invernale su Rai 1 non è escluso che Adelaide possa svelare di avere una grave malattia e di aver scoperto di dover sottoporsi a un ciclo immediato di cure.

Il destino della contessa, dopo la fine turbolenta della sua relazione con Marcello Barbieri, potrebbe essere appeso a un filo al punto che si ritroverebbe a lottare per la sopravvivenza, costretta ad assentarsi da Milano per diverso tempo per sottoporsi a un nuovo ciclo di cure negli Stati Uniti d'America.

Adelaide e Marcello si ritrovano insieme: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore di fine dicembre rivelano che la contessa Adelaide si ritroverà a mettere in piedi l'ennesimo piano diabolico ai danni di Marcello Barbieri, con il quale riuscirà ad attirare la sua attenzione al punto da convincerlo a lasciare Milano per raggiungerla a Saint. Moritz, dove avranno modo di passare del tempo assieme.

In questo modo Marcello finirà per mettere in secondo piano la sua relazione con Rosa Camilli e anche il loro progetto di trascorrere insieme il loro primo Natale da fidanzati e promessi sposi.

Adelaide svela di avere una grave malattia: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare nel corso delle puntate future de Il Paradiso delle signore 10.

Non è escluso che il quadro medico della contessa possa andare incontro a un netto peggioramento e i suoi problemi al cuore diventare sempre più gravi.

La contessa, quindi, potrebbe scoprire di essere gravemente malata e di aver bisogno di cure urgenti che la porterebbero ad assentarsi per un po' di tempo dalla sua Milano.

Adelaide svelerebbe così alla sua famiglia di avere questa grave malattia e di dover recarsi negli Stati Uniti d'America per sottoporsi a delle cure specifiche che le permetterebbero di salvarsi.

La contessa potrebbe chiedere a Marcello Barbieri di essere al suo fianco in questo momento così difficile della sua vita, finendo per mettere tenione nel suo rapporto con Rosa.

La fine della storia tra Marcello e Adelaide

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Adelaide aveva scelto di fare la guerra a Marcello e Rosa, tanto da chiedere che il ragazzo non fosse più accettato al Circolo.

In un secondo momento, dopo aver cercato di togliersi la vita, ha scelto di fare un passo indietro e di mostrarsi maggiormente clemente nei confronti di Barbieri, accettando di "perdonarlo" ma sempre intenzionata ad allontanarlo da Rosa.