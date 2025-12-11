Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 22 dicembre rivelano che Adelaide riuscirà ad avere la meglio e, grazie alla sua perfida strategia, riuscirà a convincere Marcello Barbieri a passare la notte con lei presso lo chalet di Saint Moritz.

Intanto Ciro e Concetta chiederanno a Fulvio di trascorrere con loro la serata della Vigilia di Natale, così da sentirsi meno solo: il capo-magazziniere, però, rifiuterà gentilmente l'invito dei coniugi Puglisi.

Adelaide passa la notte con l'ex Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 22 dicembre

Adelaide resterà spiazzata nel momento in cui vedrà che il suo ex Marcello è corso da lei dopo il bigliettino criptico che gli ha lasciato.

I due avranno modo di ritrovarsi e di trascorrere del tempo assieme, al punto che Adelaide riuscirà a convincere Marcello a passare la notte con lei.

I due dormiranno nello stesso chalet e, in questo modo, la contessa spererà di poter fare nuovamente breccia nel cuore del giovane Barbieri, portandolo a rinunciare definitivamente alle sue imminenti nozze con Rosa Camilli.

Fulvio rifiuta l'invito dei coniugi Puglisi per le feste natalizie

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 22 dicembre, inoltre, rivelano che le veneri in vista del Natale troveranno un modo originale e anche economico per poter farsi dei regali a vicenda, senza spendere troppo.

Botteri, invece, dopo l'arrivo del suo amato bambino si troverà in difficoltà nel dover scegliere il regalo adatto per lui.

Ciro e Concetta, invece, chiederanno a Fulvio di passare con loro le feste natalizie assieme alla figlia Caterina: il capo-magazziniere, però, declinerà l'invito dei coniugi Puglisi, spiegando loro che da quando è morta sua moglie ha sempre trascorso il periodo delle feste assieme a sua figlia e intende fare lo stesso anche quest'anno.

Cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 per Natale 2025

In attesa di questa puntata, la soap opera pomeridiana di Rai 1 subirà delle variazioni nel corso della settimana che va dal 22 al 26 dicembre.

Contrariamente a quanto accade normalmente, i nuovi episodi andranno in onda soltanto lunedì 22 e martedì 23 dicembre nella fascia del daytime pomeridiano, dalle 16:10 alle 17, prima di lasciare spazio a Vita in diretta di Alberto Matano.

Il 24, 25 e 26 dicembre la Rai ha scelto di sospendere la messa in onda de Il Paradiso delle signore 10 in prima visione assoluta per evitare di "sprecare" episodi in giornate in cui molti spettatori potrebbero non essere collegati davanti al televisore per seguire tutte le vicende dei vari protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese.