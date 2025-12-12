Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 23 dicembre rivelano che Rosa Camilli sarà trascurata dal suo fidanzato Marcello Barbieri, dopo che ha scelto di raggiungere l'ex fidanzata Adelaide a Saint. Moritz, temendo che potesse compiere nuovi gesti estremi e pericolosi.

Intanto Botteri sarà alla ricerca del regalo perfetto da poter fare a suo figlio, mentre Umberto si dirà pronto a partire per raggiungere la contessa Adelaide e tutta la famiglia a St. Moritz.

Rosa trascurata da Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 23 dicembre

Marcello trascorrerà dei giorni al fianco della sua ex Adelaide presso lo chalet di St. Moritz dove ha scelto di soggiornare la contessa.

Il piano della donna sembrerà così dare i suoi frutti, dato che Marcello ritarderà la sua partenza per Milano, finendo per trascurare la fidanzata Rosa Camilli, che non sarà affatto contenta.

Barbieri partirà con estremo ritardo e, in questo modo, i due si ritroveranno a rischiare di trascorrere il loro primo Natale da separati, mandando all'aria anche quel viaggio che avevano programmato assieme.

Umberto si mette in viaggio per raggiungere Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 23 dicembre, inoltre, rivelano che Fulvio deciderà di organizzare una sorpresa speciale per sua figlia Caterina in vista del Natale.

Gianlorenzo Botteri, invece, si metterà alla ricerca del regalo perfetto da fare a suo figlio Teo che nel frattempo riuscirà a conquistare l'affetto di tutti, in particolar modo dei coniugi Puglisi che si mostreranno particolarmente affezionati al bambino.

Umberto, invece, avrà modo di confrontarsi con Tancredi il quale lo spronerà a partire al più presto per St. Moritz, così da ricongiungersi con tutta la famiglia e la contessa Adelaide.

Il commendatore Guarnieri, seppur inizialmente scettico, alla fine deciderà di seguire il consiglio di Tancredi e si metterà in viaggio per raggiungere Adelaide e tutti gli altri, così da non dover trascorrere il Natale da solo.

Stop natalizio in arrivo per Il Paradiso delle signore 10

Intanto, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore si fermerà nelle giornate della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano.

A differenza di quanto accadrà con Un posto al sole, che sarà regolarmente in onda per tutto il periodo delle feste natalizie, infatti la serie italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina si fermerà per tre giorni, riprendendo la regolare programmazione e messa in onda a partire da lunedì 29 dicembre sempre nel daytime di Rai 1.