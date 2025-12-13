Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma dal 15 al 19 dicembre rivelano che Umberto Guarnieri non potrà nascondere la sua immane sofferenza per l'ex Adelaide, dopo che la donna sceglierà di passare le feste natalizie a Saint. Moritz.

Intanto Roberto Landi resterà sconvolto nel momento in cui scoprirà che il suo ex Mario Oradei ha scelto di convolare a nozze con Caterina e non riuscirà a spiegarsi come abbia fatto a dimenticarlo così velocemente.

La contessa Adelaide senza scrupoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

La contessa cambierà atteggiamento nei confronti del suo ex Marcello Barbieri e si mostrerà particolarmente clemente e affettuosa, al punto da decidere di farlo rientrare all'interno del circolo come socio.

Adelaide, però, sta solo progettando la sua ennesima vendetta nei confronti dell'ex fidanzato, dato che intende ancora fargliela pagare per tutto il male che le ha causato dopo l'annullamento del loro matrimonio.

Intanto la contessa annuncerà la sua partenza per Saint. Moritz dove passerà le feste natalizie e, prima di andare via, farà recapitare un messaggio criptico a Marcello, facendogli credere di essere disposta a compiere anche l'ennesimo gesto estremo.

Umberto Guarnieri soffre per la sua ex, Roberto Landi sconvolto

Intanto Umberto, dopo la partenza della sua ex compagna Adelaide, non potrà fare a meno di nascondere la sua sofferenza dato che non passeranno le feste natalizie assieme.

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che Mario deciderà di avanzare la sua proposta di matrimonio ufficiale a Caterina, con tanto di anello di fidanzamento che suggellerà così la loro unione.

La ragazza resterà spiazzata così come Roberto Landi che si mostrerà sconvolto nell'apprendere la notizia delle imminenti nozze del suo ex fidanzato e non riuscirà a darsi una spiegazione logica e plausibile su questa sua scelta così radicale e drastica.

Roberto aveva svelato la sua omosessualità a Marta Guarnieri negli episodi precedenti de Il Paradiso 10

Negli episodi precedenti della soap opera, Roberto e Mario avevano scelto di intraprendere una storia d'amore a Milano seppur stando ben attenti a non farsi scoprire e a schivare gli occhi indiscreti delle persone che li circondavano.

Landi aveva parlato della sua omosessualità soltanto all'amica del cuore Marta Guarnieri, chiedendole però di mantenere il riserbo e di non diffondere la notizia in giro, così da non metterlo in difficoltà con i suoi colleghi di lavoro con gli amici, del tutto ignari.