I nuovi palinsesti Mediaset per il 2026 prevedono il ritorno in prime time di Can Yaman con una nuova serie prodotta per la televisione spagnola destinata anche al pubblico di Canale 5.

In daytime, invece, si assisterà allo stop de La forza di una donna, mentre Maria De Filippi sarà impegnata in prime time con due trasmissioni: il ritorno del people show C'è posta per te e l'appuntamento con il serale di Amici 25, in programma come sempre in primavera.

Il ritorno di Can Yaman in prime time nei nuovi palinsesti Mediaset del 2026

La nuova programmazione della rete ammiraglia Mediaset per il 2026 prevede il ritorno in prime time di Can Yaman con una nuova serie televisiva prodotta per la televisione spagnola che troverà spazio nel corso dei prossimi mesi.

Trattasi de El Labirinto de Las Mariposas, titolo che debutterà a breve sulla tv spagnola e successivamente sarà proposto anche su Canale 5.

Per l'attore turco si tratta di un ritorno sulla rete ammiraglia del Biscione dopo il buon successo di Viola come il mare, che lo ha visto protagonista per due stagioni e dopo gli ottimi ascolti che sta registrando in questo periodo con la prima stagione di Sandokan, trasmessa in prime time su Rai 1.

Chiude La forza di una donna nel pomeriggio di Canale 5

In daytime, invece, si assisterà alla chiusura de La forza di una donna, la serie turca che in queste settimane ha registrato ascolti in costante crescita, fino ad arrivare a superare i 2 milioni di spettatori anche nello slot delle ore 18:10.

Numeri che da diversi anni non si vedevano nella seconda parte del pomeriggio di Canale 5 anche se, la soap incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, chiuderà i battenti entro la stagione primaverile, salutando così per sempre il suo affezionato pubblico di appassionati.

Nel corso del 2026 ci sarà spazio anche per le trasmissioni di Maria De Filippi che popolano il prime time: la prima sarà C'è posta per te, la cui messa in onda è in programma da gennaio a marzo.

La seconda trasmissione è il serale di Amici 25, che anche quest'anno andrà in onda da fine marzo fino a fine maggio, con la proclamazione del trionfatore assoluto di questa edizione.

Maria De Filippi regina degli ascolti a Mediaset

Una stagione ancora una volta positiva per Maria De Filippi che, con il pomeridiano della domenica di Amici 25, sta registrando una media di circa 3 milioni di spettatori fissi.

Il talent show viaggia su una media del 22-23%, con picchi che arrivano a toccare anche la soglia dei 3,4 milioni durante la messa in onda e oltre il 26% di share contro i 2 milioni registrati da Domenica In condotto da Mara Venier su Rai 1, fermo a una media del 15-16% di share.